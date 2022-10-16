Раритетный Bentley 30-х более полувека простоял заброшенным на ферме (фото)

Всего выпущено только 10 Bentley 3.5 Litre с эксклюзивным кузовом кабриолет от Thrupp & Maberly. Стоимость таких авто после реставрации превышает 200 тысяч долларов.

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В британской глубинке обнаружили очень редкий Bentley 3.5 Litre 1935 года. Роскошный кабриолет не выезжал на дороги более 50 лет. Историю авто рассказали на сайте Charterhouse cars.

[ + – ] Авто не выезжало на дороги более 50 лет

Раритетный автомобиль нашли в сарае на ферме в английском графстве Дорсетшир. Его состояние оставляет желать лучшего – машина покрыта слоем пыли, местами проржавела и не на ходу.

[ + – ] Кабриолет Bentley требует недешевой реставрации

Всего выпущено лишь 10 таких Bentley 3.5 Litre с эксклюзивным кузовом от Thrupp & Maberly. Машину построили по индивидуальному заказу одного шотландского адвоката. Затем она оказалась в Австралии, но в 1954 году вернулась в Великобританию и была приобретена фермером из Дорсетшира.

[ + – ] Bentley оснащен 3,5-литровой 110-сильной шестеркой

Bentley довольно активно эксплуатировался до конца 60-х, но затем был поставлен на прикол из-за поломки шкворней подвески. Примерно до 1971 года авто пытались отремонтировать, но безуспешно. После этого машина не прошла техосмотр и ее забросили.

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Андрей Данилко выставил на аукцион в Великобритании Rolls-Royce Фредди Меркьюри (фото)

Теперь Bentley выставили на аукцион. Поскольку он требует длительной и недешевой реставрации, то его оценили в 50-70 тыс. фунтов стерлингов ($56 000 – 78 000). Как правило, подобные Bentley стоят свыше 200 тыс. долларов.

[ + – ] Всего выпустили только 10 кабриолетов Bentley 3.5 Litre в кузове от Thrupp & Maberly

Bentley 3.5 Litre или Derby Bentley выпускали в 1933-1936 годах и он стал первой моделью марки, созданной совместно с Rolls-Royce после слияния двух автопроизводителей. Всего выпущено 1177 седанов, купе и кабриолетов. Авто оснащено 3,5-литровой рядной шестеркой на 110 л. с. и развивает 145 км/ч.

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