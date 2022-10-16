Раритетний Bentley 30-х понад пів століття простояв занедбаним на фермі (фото)

Усього випущено лише 10 Bentley 3.5 Litre з ексклюзивним кузовом кабріолет від Thrupp & Maberly. Вартість таких авто після реставрації перевищує 200 тисяч доларів.

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У англійській глибинці виявили дуже рідкісний Bentley 3.5 Litre 1935 року. Розкішний кабріолет не виїжджав на дороги понад 50 років. Історію авто розповіли на сайті Charterhouse cars.

[ + – ] Авто не виїжджало на дороги понад 50 років

Раритетний автомобіль знайшли у сараї на фермі в англійському графстві Дорсетшир. Його стан залишає бажати кращого — машина вкрита шаром пилу, місцями проіржавіла і не на ходу.

[ + – ] Кабріолет Bentley вимагає недешевої реставрації

Усього випущено лише 10 таких Bentley 3.5 Litre з ексклюзивним кузовом від Thrupp&Maberly. Машину збудували на індивідуальне замовлення одного шотландського адвоката. Потім вона опинилася в Австралії, але в 1954 повернулася до Великобританії і була придбана фермером з Дорсетшира.

[ + – ] Bentley оснащений 3,5-літровою 110-сильною шісткою

Bentley досить активно експлуатувався до кінця 60-х, але потім був поставлений на прикол через поломку шворної підвіски. Приблизно до 1971 року авто намагалися відремонтувати, але безуспішно. Після цього машина не пройшла техогляд і її закинули.

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Наразі Bentley виставили на аукціон. Оскільки він вимагає тривалої та недешевої реставрації, його оцінили в 50-70 тис. фунтів стерлінгів ($56 000–78 000). Зазвичай подібні Bentley коштують понад 200 тисяч доларів.

[ + – ] Всього випустили лише 10 кабріолетів Bentley 3.5 Litre у кузові від Thrupp & Maberly

Bentley 3.5 Litre або Derby Bentley випускали в 1933-1936 роках, він став першою моделлю марки, створеної спільно з Rolls-Royce після злиття двох автовиробників. Всього випущено 1177 седанів, купе та кабріолетів. Авто оснащене 3,5-літровою рядною шісткою на 110 к. с. та розвиває 145 км/год.

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