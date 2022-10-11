Рідкісний суперкар Ferrari 40 років іржавів занедбаним у гаражі (фото)

Усього випущено лише 36 купе Ferrari 330 GT 2+2 першої серії. Суперкар обладнаний 300-сильним V12, який дозволяє розвинути 245 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні Dore and Rees продали Ferrari 330 GT 2+2 1964 року. Раритетний суперкар пішов з молотка за відносно невисокою ціною 73 000 фунтів стерлінгів ($81 000) — як правило подібні авто в 2-3 рази дорожчі. Історію Ferrari розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Всього випущено лише 36 таких Ferrari 330 GT 2+2

Справа в тому, що стан суперкара плачевний — він вимагає складної та недешевої реставрації. Останні 40 років автомобіль простояв у гаражі без будь-якого обслуговування.

Ferrari 330 GT проіржавів, а його кузовні панелі пофарбовані у різні кольори. Внутрішнє оздоблення потріскалося, а двигун суперкара спалахнув, коли його нещодавно спробували завести.

[ + – ] Власник не зміг відремонтувати суперкар та закинув його

Власник машини Пітер розповів, що він вирішив купити Ferrari 330 GT у 1971 році, адже його залучила дуже низька ціна авто – лише 1750 фунтів стерлінгів. На суперкарі британець збирався брати участь у перегонах.

[ + – ] Оздоблення салону Ferrari потріскалося від часу

Однак незабаром у Ferrari виявили ряд прихованих дефектів. Серйозні проблеми зі зчепленням та гальмами змусили забути про експлуатацію авто.

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Пітер намагався відремонтувати суперкар і навіть перефарбувати його із сріблястого кольору на червоний. Але в результаті роботи не довели до кінця і проблемну машину закинули. Востаннє вона виїжджала на дороги у 80-х.

[ + – ] Двигун V12 спалахнув при спробі завести його

Сам по собі автомобіль цінний, адже всього випустили лише 36 таких Ferrari 330 GT 2+2 першої серії. Туристичне купе оснащене 4,0-літровим 300-сильним V12 та могло розвивати 245 км/год.

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