Редчайший суперкар Ferrari 40 лет ржавел заброшенным в гараже (фото)

Всего выпущено только 36 купе Ferrari 330 GT 2+2 первой серии. Суперкар оснащен 300-сильным V12, позволяющим развить 245 км/ч.

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В Великобритании на аукционе Dore and Rees продали Ferrari 330 GT 2+2 1964 года. Раритетный суперкар ушел с молотка по относительно невысокой цене в 73 000 фунтов стерлингов ($81 000) – как правило подобные авто в 2-3 раза дороже. Историю Ferrari рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 36 таких Ferrari 330 GT 2+2

Дело в том, что состояние суперкара плачевное – он требует сложной и недешевой реставрации. Последние 40 лет автомобиль простоял в гараже без какого-либо обслуживания.

Ferrari 330 GT проржавел, а его кузовные панели окрашены в разные цвета. Внутренняя отделка потрескалась, а двигатель суперкара загорелся, когда его недавно попытались завести.

[ + – ] Владелец не смог отремонтировать суперкар и забросил его

Владелец машины Питер рассказал, что он решил купить Ferrari 330 GT в 1971 году, ведь его привлекла очень низкая цена авто – всего 1750 фунтов стерлингов. На суперкаре британец собирался участвовать в гонках.

[ + – ] Отделка салона Ferrari потрескалась от времени

Однако вскоре у подержанного Ferrari обнаружили ряд скрытых дефектов. Серьезные проблемы со сцеплением и тормозами заставили забыть об эксплуатации авто.

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Питер старался отремонтировать суперкар и даже перекрасить его из серебристого цвета в красный. Но в итоге работы не были доведены до конца и проблемную машину забросили. В последний раз она выежала на дороги в 80-х.

[ + – ] Двигатель V12 загорелся при попытке завести его

Сам по себе автомобиль ценный, ведь всего выпустили только 36 таких Ferrari 330 GT 2+2 первой серии. Туристическое купе оснащено 4,0-литровым 300-сильным V12 и могло развивать 245 км/ч.

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