Новейший электрокроссовер Jeep приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Jeep Avenger показал хорошие результаты в тесте на слалом, а также в лосином тесте. Электрокроссовер имеет приятную управляемость и остается стабильным даже на высокой скорости.

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Эксперты испытали новый электрокроссовер Jeep Avenger в двух сложных тестах на управляемость. Автомобиль неплохо справился с испытаниями. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Jeep Avenger является первым электрокроссовером бренда. Эта модель имеет запас хода до 400 км на одном заряде по циклу WLTP.

Электрокроссовер обули в шины Goodyear EfficientGrip Performance 2 размерностью 215/55 R18 спереди и сзади. Они подходят для электрических моделей.

Сперва Jeep Avenger испытали в тесте на слалом. Электрокроссовер справился с полосой препятствий за 24,7 секунды, что является неплохим результатом. Модель оказалась быстрее BMW iX и Mercedes-Benz GLC.

Затем электрокроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Авто необходимо маневрировать на скорости от 77 км/ч, чтобы успешно пройти испытание.

Jeep Avenger смог проехать полосу препятствий только на скорости 76 км/ч. Тем не менее этот результат превосходит многих конкурентов. Эксперты отметили, что электрокроссовер имеет приятную управляемость.

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Jeep Avenger оснащен электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

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