Культовая капсула времени: обнаружено заброшенное авто из фильма "Назад в будущее" (видео)

Спорткар DeLorean DMC-12 годами стоял в гараже и не выезжал на дороги. Автомобиль неплохо сохранился, но требует ремонта и химчистки.

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В США найден заброшенный DeLorean DMC-12 1981 года. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" имеет пробег всего 1572 км. Находке посвящено видео на Youtube-канале DeLorean Nation.

Спорткар годами стоял в сарае Фото: скриншот / YouTube

DeLorean DMC-12 хранится в сарае в штате Висконсин. У машины есть владелец: ему 90 лет и он давно не садился за руль. По его словам, он очень редко ездил на спорткаре, а в последний раз покидал гараж 5 лет назад.

Салон авто требует химчистки Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль довольно неплохо сохранился. Его кузов не проржавел, а салон только нуждается в химчистке после мышей. Даже шины родные сохранились. Двигатель DeLorean DMC-12 пока не заводится, но это, скорее всего, продиктовано длительным простоем.

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Напомним, что всего в 1981-1983 годах выпустили около 9000 DeLorean DMC-12. Авангардная модель не стала массовой из-за проблем с качеством и банкротства компании. Популярность к ней пришла после съемок в фильме "Назад в будущее", то есть после прекращения выпуска авто.

Спорткар привлекает не только поднимающимися вверх дверями, но и неокрашенным полированным стальным кузовом. Купе оснащено 2,7-литровым двигателем V6 PRV (совместный проект Peugeot, Renault и Volvo) мощностью 130 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 175 км/ч.

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