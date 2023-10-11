Брошенные раритеты: в США нашли свалку с сотнями редких автомобилей (фото)

На огромной свалке хранится большое количество различных автомобилей американского и европейского происхождения. Среди них есть несколько очень редких моделей.

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В американском городе Венделла находится одна из крупнейших автосвалок в мире — L&L Classic Auto. Там можно заметить множество редких раритетных автомобилей. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Свалку площадью 48,5 гектара основали в 1968 году. Там находится более 8000 автомобилей и запчастей для них.

Помимо утилизации авто, компания L&L Classic Auto также продает автомобили. Есть более 400 авто в разном состоянии с 1920-х до 1990-х годов выпуска.

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На свалке заметили катафалк Cadillac Hearse 1954 года выпуска, который выставлен на продажу за $5500. Всего было выпущено 1611 таких авто.

У автомобиля нет двигателя и трансмиссии Фото: Autocar

Также L&L Classic Auto продает редкий спорткар Opel GT 1968 года выпуска. Эта модель пользовалась большим спросом в США.

Opel GT был популярным спорткаром в США Фото: Autocar

Среди "экспонатов" есть и седан Chevrolet Corvair 1960 года выпуска. Эти автомобили считались небезопасными из-за заднего расположения двигателя и непредсказуемой управляемости.

Chevrolet Corvair считался одним из самых опасных авто своего времени Фото: Autocar

Еще одним интересным автомобилем является Buick Riviera 1972 года выпуска. Эта модель отличается необычным дизайном экстерьера.

Buick Riviera отличался стильным дизайном Фото: Autocar

Ранее Фокус сообщал, что в американском Сиэтле обнаружен отлично сохраненный Plymouth Barracuda 1973 года.