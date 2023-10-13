Subaru представили легкий спорткар с задним приводом за $52 000 (фото)

Subaru BRZ Touge будет выпущен ограниченным тиражом в 60 экземпляров. Спорткар способен разгоняться до сотни за 6,3 секунды и развивать скорость до 230 км/ч.

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Спорткар Subaru BRZ получил новую лимитированную версию Touge. Она отличается измененным кузовным обвесом, эксклюзивными колесными дисками и другими улучшениями. Об этом сообщили на сайте бренда.

Subaru BRZ Touge доступен для покупки только в Италии. Всего будет выпущено 60 экземпляров специальной версии модели.

Спереди появился увеличенный сплиттер и несколько других аэродинамичных элементов. Также заметные новые боковые пороги. Спорткар доступен только в цвете Subaru Blu Pearl.

Subaru BRZ Touge окрашен в цвет Subaru Blu Pearl Фото: Subaru

Задний диффузор был немного изменен. Помимо этого BRZ Touge отличается увеличенными выхлопными патрубками от тюнинг-ателье Supersprint. Внешний вид дополняют эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски OZ Superleggera золотого цвета.

Сзади установлены новые выхлопные патрубки Фото: Subaru

В интерьере появилась новая отделка из кожи черного и красного цветов, а также замшевая обивка. В список оснащения входят адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья, 8-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей и аудиосистема с 6 динамиками.

В интерьере используется уникальная отделка Фото: Subaru

Subaru BRZ Touge оснащен 2,4-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 234 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

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Subaru BRZ Touge уже можно заказать на сайте производителя. Стоимость новинки составляет 49 500 евро (52 216 долларов).

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