В каких регионах Украины покупают больше всего новых авто: названы самые популярные модели

С января по сентябрь 2023 года в Украине купили 43,9 тысячи новых автомобилей. Крупнейшими региональными рынками страны стали Киев, а также Днепропетровская и Киевская области.

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В Украине за сентябрь выросли продажи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели 2023 года по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За три квартала 2023 года украинцы купили 43,9 тысячи новых автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по сентябрь крупнейшими региональными рынками новых авто в Украине стали Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Там приобрели 60% автомобилей за этот период.

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В каких регионах купили больше всего новых авто:

Киев — 14 580 новых авто. Днепропетровская область — 3667 новых авто. Киевская область — 3537 новых авто. Одесская область — 2418 новых авто. Львовская область — 2304 новых авто.

Renault Duster стал бестселлером сразу на трех региональных рынках Фото: Renault

Самой популярной моделью в Киеве, а также в Днепропетровской и Одесской областях стал бюджетный кроссовер Renault Duster. В Киевской области лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4. Во Львовской области чаще всего покупали кроссовер Toyota RAV4.

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