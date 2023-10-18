У яких регіонах України купують найбільше нових авто: названо найпопулярніші моделі
З січня по вересень 2023 року в Україні купили 43,9 тисячі нових автомобілів. Найбільшими регіональними ринками країни стали Київ, а також Дніпропетровська та Київська області.
В Україні за вересень зросли продажі нових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі 2023 року за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
За три квартали 2023 року українці купили 43,9 тисячі нових автомобілів. Це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
З січня по вересень найбільшими регіональними ринками нових авто в Україні стали Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Там придбали 60% автомобілів за цей період.Важливо
У яких регіонах купили найбільше нових авто:
- Київ — 14 580 нових авто.
- Дніпропетровська область — 3667 нових авто.
- Київська область — 3537 нових авто.
- Одеська область — 2418 нових авто.
- Львівська область — 2304 нових авто.
Найпопулярнішою моделлю в Києві, а також у Дніпропетровській та Одеській областях став бюджетний кросовер Renault Duster. У Київській області лідером став електрокросовер Volkswagen ID.4. У Львівській області найчастіше купували кросовер Toyota RAV4.
Раніше Фокус писав, автомобілі якого кольору українці купують найчастіше у 2023 році.