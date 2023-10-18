Для большой семьи: китайцы представили роскошный минивэн с богатым оснащением (фото)

SAIC Maxus G70 получил стильный дизайн и богатое оснащение. Минивэн оснащен 234-сильным двигателем и расходует 8,5 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.

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Модельный ряд SAIC Maxus пополнил роскошный минивэн G70. В Китае уже стартовали предварительные продажи новинки. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

SAIC Maxus G70 получил стильный дизайн с раздельной передней оптикой. Также спереди расположена массивная решетка радиатора.

Сзади установлены необычные вертикальные фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: Weibo

Габариты SAIC Maxus G70:

длина — 4900 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1756/1768 мм;

колесная база — 2960 мм.

Новинка получила 17-дюймовые колесные диски. За доплату доступны опциональные 18-дюймовые диски.

На выбор доступны несколько комплектаций с 6- или 7-местным салоном. Первая версия предлагает только одно сиденье на втором ряду.

В интерьере установлена комбинация из трех дисплеев. Информационно-развлекательная система работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.

В интерьере разместили три дисплея Фото: Weibo

SAIC Maxus G70 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 234 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Максимальная скорость минивэна составляет 185 км/ч. Минивэн расходует 8,5 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.

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Стоимость SAIC Maxus G70 пока неизвестна. Первые покупатели модели получат скидку в 2000 юаней (273 доллара) за предзаказ.

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