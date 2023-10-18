Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях (фото)
Многие автопроизводители завышают характеристики своих электромобилей, но эти модели являются исключением. В рейтинг вошли 20 моделей, которые заряжаются быстрее конкурентов.
Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
В наше время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.
Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.
В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты проводили в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.
ТОП-20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:
- Porsche Taycan GTS Sport Turismo
- Audi E-tron GT Vorsprung
- Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
- Kia EV6 GT
- BMW i7 xDrive60 M Sport
- Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
- Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
- Polestar 2
- Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
- Polestar 2 BST Edition 270
- BMW iX1 30 xLine
- Toyota BZ4X AWD Motion
- Tesla Model Y RWD
- Lexus RZ 450e
- Subaru Solterra AWD Touring
- BYD Atto 3
- Citroën e-C4X Shine
- Renault Megane E-Tech EV60 Techno
- Kia Soul Urban
- Abarth 500e Turismo
Porsche Taycan GTS Sport Turismo требуется всего 22,2 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.
Ранее Фокус писал, что в производство поступила специальная версия электромобиля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.