Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях (фото)

Многие автопроизводители завышают характеристики своих электромобилей, но эти модели являются исключением. В рейтинг вошли 20 моделей, которые заряжаются быстрее конкурентов.

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Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

В наше время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.

Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.

В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты проводили в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo заряжается быстрее других электромобилей Фото: Porsche

ТОП-20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:

Porsche Taycan GTS Sport Turismo Audi E-tron GT Vorsprung Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate Kia EV6 GT BMW i7 xDrive60 M Sport Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro Polestar 2 Volvo C40 Recharge Plus Single Motor Polestar 2 BST Edition 270 BMW iX1 30 xLine Toyota BZ4X AWD Motion Tesla Model Y RWD Lexus RZ 450e Subaru Solterra AWD Touring BYD Atto 3 Citroën e-C4X Shine Renault Megane E-Tech EV60 Techno Kia Soul Urban Abarth 500e Turismo

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Porsche Taycan GTS Sport Turismo требуется всего 22,2 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

Ранее Фокус писал, что в производство поступила специальная версия электромобиля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.