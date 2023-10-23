Раритетный суперкар Ferrari за $3 миллиона разбили в нелепом ДТП (фото)

Суперкар Ferrari 275 GTB — редкая модель, выпущенная тиражом в 757 экземпляров. Купе оснащено 3,3-литровым 320-сильным V12 и способно развить 268 км/ч.

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В Италии в аварию попал классический Ferrari 275 GTB. Дорогой винтажный суперкар 60-х годов требует ремонта. Об этом сообщает издание Il Piacenza.

ДТП произошло в пригороде Пьяченцы Сан-Рокко-аль-Порто на выезде из торгового центра. 60-летний водитель Ferrari 275 GTB потерял контроль авто на мокрой дороге. Суперкар слетел с дороги на обочину и пробил забор.

Ferrari 275 GTB сейчас очень ценится коллекционерами Фото: Ferrari

Водитель не пострадал и самостоятельно выбрался из авто. У Ferrari 275 GTB повреждена передняя часть – видны вмятины на "носу" и переднем крыле.

Сейчас стоимость Ferrari 275 GTB на рынке стартует с 3 миллионов долларов. Редкий суперкар ценится коллекционерами, ведь он считается последней классической моделью Ferrari.

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С 1964 по 1968 год выпущено 757 купе Ferrari 275 GTB. Суперкар оснащен 3,3-литровым V12, который на разных версиях модели развивал от 300 до 320 л. с.

Конкретно это авто является 320-сильным (таких авто собрали 330). С 5-ступенчатой механической КПП оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 268 км/ч.

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