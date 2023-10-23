Раритетний суперкар Ferrari за $3 мільйони розбили в безглуздій ДТП (фото)

Суперкар Ferrari 275 GTB — рідкісна модель, випущена накладом у 757 екземплярів. Купе оснащене 3,3-літровим 320-сильним V12 і здатне розвинути 268 км/год.

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В Італії в аварію потрапив класичний Ferrari 275 GTB. Дорогий вінтажний суперкар 60-х років потребує ремонту. Про це повідомляє видання Il Piacenza.

ДТП сталася в передмісті П'яченци Сан-Рокко-аль-Порто на виїзді з торгового центру. 60-річний водій Ferrari 275 GTB втратив контроль авто на мокрій дорозі. Суперкар злетів з дороги на узбіччя і пробив паркан.

Ferrari 275 GTB зараз дуже цінується колекціонерами Фото: Ferrari

Водій не постраждав і самостійно вибрався з авто. У Ferrari 275 GTB пошкоджено передню частину — видно вм'ятини на "носі" і передньому крилі.

Наразі вартість Ferrari 275 GTB на ринку стартує з 3 мільйонів доларів. Рідкісний суперкар цінується колекціонерами, адже він вважається останньою класичною моделлю Ferrari.

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З 1964 по 1968 рік випущено 757 купе Ferrari 275 GTB. Суперкар оснащений 3,3-літровим V12, який на різних версіях моделі розвивав від 300 до 320 к.с.

Саме це авто є 320-сильним (таких авто зібрали 330). З 5-ступінчастою механічною КПП воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 268 км/год.

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