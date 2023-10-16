Належав Кернесу: в Україні згорів рідкісний німецький спорткар (фото)
Першим власником Wiesmann GT MF4 був ексмер Харкова Геннадій Кернес. Спорткар витриманий у стилі 50-х років і оснащений 367-сильним V8 від BMW.
В Україні вогонь знищив дуже рідкісний спорткар німецької марки Wiesmann. У нашій країні зареєстровано лише кілька таких купе в ретростилі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Раритетний Wiesmann GT MF4 вигорів дотла і не підлягає відновленню. Обставини та причини пожежі поки що невідомі, але, за даними ТопЖира, не виключений підпал авто.
У цього Wiesmann GT MF4 цікава історія, адже його першим власником був колишній мер Харкова Геннадій Кернес. Спорткар став подарунком на його 50-річчя у 2009 році.
Авто Кернеса неодноразово бачили в Харкові. Після його смерті Wiesmann GT потрапляв в об'єктиви папараці вже в Києві.
Німецька компанія Wiesmann відома своїми дрібносерійними спортивними моделями в стилістиці 50-х років. Модель MF4 випускали з 2003 по 2014 роки і пропонували в кузовах купе і кабріолет.
Спорткар Wiesmann GT MF4 оснащений 4,8-літровим V8 від BMW потужністю 367 к.с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 290 км/год.
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