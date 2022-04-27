Wiesmann попрощався з моторами BMW і перейшов на електрику: фото та відео

Компанія Wiesmann, відома своїми харизматичними родстерами в ретростилі з моторами BMW, випустила перший спорткар Project Thunderball.

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Новинка повністю зберегла свій стиль, який є візитівкою компанії, але в дусі часу оснащена двома електричними моторами.

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[ + – ] Електричний родстер Wiesmann Project Thunderball оснащений двомоторною силовою установкою Фото: Wiesmann

Як повідомляє Carscoops, сумарно силове встановлення електромобіля Wiesmann розвиває 671 к. с. потужності та 1100 Нм крутного моменту. Електрична трансмісія була розроблена в співпраці з Roding Automobile.

У результаті електрокар Wiesmann Project Thunderball розганяється до 100 км/год лише за 2,9 секунди, до 200 км/год — за 8,9 секунди, а на одній зарядці здатний проїхати, за розрахунками, понад 500 км.

[ + – ] Профіль типовий для класичного родстера: з довгим капотом і короткою кормою, яку вінчає вбудований спойлер Фото: Wiesmann

Батарея ємністю 92 кВт•год напругою 800 забезпечує розрахунковий запас ходу 500 км. Крім вбудованого зарядного пристрою потужністю 22 кВт, електричний Wiesmann оснащений можливістю швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 300 кВт.

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Кузов Wiesmann, виконаний повністю з вуглецевого волокна, зберіг фірмові риси дизайну: довгий цільний капот із характерними решітками радіатора та круглими фарами.

[ + – ] Відео Wiesmann Project Thunderball

Інтер'єр електромобіля Wiesmann багато оброблений шкірою й елементами з вуглецевого волокна, а аналогові прилади на передній панелі повторюють фірмове компонування інших моделей Wiesmann, але є сусідами з цифровою комбінацією приладів і сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи.

[ + – ] Інтер'єр електромобіля Wiesmann багато оброблений шкірою й елементами з вуглецевого волокна Фото: Wiesmann

Родстер зберіг не лише свій фірмовий стиль, а й спортивний характер, адже обидва електромотори встановлені в центрі авто на задній осі.

[ + – ] Сім аналогових приладів повторюють фірмове компонування інших моделей Wiesmann Фото: Wiesmann [ + – ] У салоні тонкі ковшоподібні сидіння Фото: Wiesmann

Крім цього, електромобіль Wiesmann оснащений регульованою підвіскою та стабілізаторами поперечної стійкості, а також диференціалом підвищеного тертя. 21-дюймові колісні диски взуті в різноширокі шини Michelin Pilot Sport 4S розмірності 265/30 ZR 21 і 305/25 ZR 21.

Зупинити електричний спорткар покликані гальмівні механізми з дисками діаметром 380 мм і 6-поршневими супортами спереду та 4-поршневими ззаду.

[ + – ] Вироблятимуть електричні родстери на заводі Wiesmann у німецькому Дюльмені. Компанія планує випустити щонайменше 1000 електричних спортивних родстерів Project Thunderball вартістю 300 000 євро Фото: Wiesmann

Але уповільнити спортивний родстер Project Thunderball допомагає й спеціально створена для нього інтелектуальна система рекуперації з п'ятьма різними рівнями, які можна міняти підрульовими перемикачами.

Раніше Фокус повідомляв, що навіть така "ікона" як Chevrolet Corvette скоро постане в гібридній, а пізніше і в електричній модифікації.