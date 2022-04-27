Wiesmann попрощался с моторами BMW и перешел на электрику: фото и видео
Компания Wiesmann, известная своими харизматичными родстерами в ретростиле с моторами BMW, выпустила первый электрический спорткар Project Thunderball.
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Новинка полностью сохранила свой стиль, который является визитной карточкой компании, но в духе времени оснащена двумя электрическими моторами.
Как сообщает Carscoops, суммарно силовая установка электромобиля Wiesmann развивает 671 л. с. мощности и 1100 Нм крутящего момента. Электрическая трансмиссия была разработана в сотрудничестве с Roding Automobile.
В результате электрокар Wiesmann Project Thunderball разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, до 200 км/ч — за 8,9 секунды, а на одной зарядке способен проехать по расчетам более 500 км.
Батарею емкостью 92 кВт•ч напряжением 800 В обеспечивает расчетный запас хода 500 км. Помимо встроенного зарядного устройства мощностью 22 кВт, электрический Wiesmann оснащен возможностью быстрой зарядки постоянным током мощностью до 300 кВт.Важно
Кузов Wiesmann выполненный полностью из углеродного волокна сохранил фирменные черты дизайна: длинный цельный капот с характерной решеткой радиатора и круглыми фарами.
Интерьер электромобиля Wiesmann богато отделан кожей и элементами из углеродного волокна. А аналоговые приборы на передней панели повторяют фирменную компоновку других моделей Wiesmann, но соседствуют с цифровой комбинацией приборов и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.
Родстер сохранил не только свой фирменный стиль, но и спортивный характер, ведь оба электромотора установлены в центре авто на задней оси.
Помимо этого, электромобиль Wiesmann оснащен регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также дифференциалом повышенного трения. 21-дюймовые колесные диски обуты в разноширокие шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 265/30 ZR 21 и 305/25 ZR 21.
Остановить электрический спорткар призваны тормозные механизмы с дисками диаметром 380 мм и 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади.
Но замедлить спортивный родстер Project Thunderball помогает и специально созданная для него интеллектуальная система рекуперации с пятью различными уровнями, которые можно менять подрулевыми переключателями.
Ранее Фокус сообщал, что даже такая "икона", как Chevrolet Corvette скоро предстанет в гибридной, а позже и в электрической модификациях.