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Wiesmann попрощался с моторами BMW и перешел на электрику: фото и видео

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Фото: Wiesmann | Электрический спорткар сохранил присущий всем моделям Wiesmann ретростиль, но технически решил идти в ногу со временем

Компания Wiesmann, известная своими харизматичными родстерами в ретростиле с моторами BMW, выпустила первый электрический спорткар Project Thunderball.

Новинка полностью сохранила свой стиль, который является визитной карточкой компании, но в духе времени оснащена двумя электрическими моторами.

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Электрический родстер Wiesmann Project Thunderball оснащен двухмоторной силовой установкой
Фото: Wiesmann

Как сообщает Carscoops, суммарно силовая установка электромобиля Wiesmann развивает 671 л. с. мощности и 1100 Нм крутящего момента. Электрическая трансмиссия была разработана в сотрудничестве с Roding Automobile.

В результате электрокар Wiesmann Project Thunderball разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, до 200 км/ч — за 8,9 секунды, а на одной зарядке способен проехать по расчетам более 500 км.

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Профиль типичный для классического родстера: с длинным капотом и короткой кормой, которую венчает встроенный спойлер
Фото: Wiesmann

Батарею емкостью 92 кВт•ч напряжением 800 В обеспечивает расчетный запас хода 500 км. Помимо встроенного зарядного устройства мощностью 22 кВт, электрический Wiesmann оснащен возможностью быстрой зарядки постоянным током мощностью до 300 кВт.

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Кузов Wiesmann выполненный полностью из углеродного волокна сохранил фирменные черты дизайна: длинный цельный капот с характерной решеткой радиатора и круглыми фарами.

Видео Wiesmann Project Thunderball

Интерьер электромобиля Wiesmann богато отделан кожей и элементами из углеродного волокна. А аналоговые приборы на передней панели повторяют фирменную компоновку других моделей Wiesmann, но соседствуют с цифровой комбинацией приборов и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

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Интерьер электромобиля Wiesmann богато отделан кожей и элементами из углеродного волокна
Фото: Wiesmann

Родстер сохранил не только свой фирменный стиль, но и спортивный характер, ведь оба электромотора установлены в центре авто на задней оси.

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Семь аналоговых приборов повторяют фирменную компоновку других моделей Wiesmann
Фото: Wiesmann
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В салоне тонкие ковшеобразные сиденья
Фото: Wiesmann

Помимо этого, электромобиль Wiesmann оснащен регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также дифференциалом повышенного трения. 21-дюймовые колесные диски обуты в разноширокие шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 265/30 ZR 21 и 305/25 ZR 21.

Остановить электрический спорткар призваны тормозные механизмы с дисками диаметром 380 мм и 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади.

Wiesmann Project Thunderball фото, Wiesmann Project Thunderball внешность, Wiesmann Project Thunderball дизайн, первый электрический Wiesmann
Производить электрические родстеры будут на заводе Wiesmann в немецком Дюльмене. Компания планирует выпустить минимум 1000 электрических спортивных родстеров Project Thunderball стоимостью 300 000 евро
Фото: Wiesmann

Но замедлить спортивный родстер Project Thunderball помогает и специально созданная для него интеллектуальная система рекуперации с пятью различными уровнями, которые можно менять подрулевыми переключателями.

Ранее Фокус сообщал, что даже такая "икона", как Chevrolet Corvette скоро предстанет в гибридной, а позже и в электрической модификациях.