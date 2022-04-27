Как меняются иконы: на видео засветился гибридный Chevrolet Corvette с полным приводом

Уже в следующем году должен появиться гибридный полноприводный Chevrolet Corvette AWD. Затем стоит ждать электрическую версию. А далее возможно увидим и кроссовер Corvette.

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Культовый американский масл-кар ждут большие перемены, а именно – электрифицированные и полностью электрические версии. И, возможно, трансформация имени Corvette в отдельный суббренд.

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[ + – ] General Motors старается не упустить часть рынка гибридных и электрических спорткаров Фото: carscoops.com

Президент General Motors Марк Ройсс во время интервью в программе Squawk Box на CNBC подтвердил, что уже в 2023 году появится Corvette C8 с гибридным полным приводом.

Chevrolet официально подтвердил эту новость, выпустив тизерное видео гибрида Corvette C8. Хорошо видно, как при старте у него пробуксовывают не только задние, а и передние колеса.

[ + – ] Видео гибридного Chevrolet Corvette 2023 E-Ray AWD с полным приводом

Впрочем, гибридные Шевроле Корвет уже были замечены во время испытаний на Нюрбургринге. Вполне возможно, что данные модификации Chevy могут получить название E-Ray. Подобное обозначение для своих гибридных моделей GM зарегистрировала как торговую марку еще с 2015 году.

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Топовая гибридная модель под названием Zora может быть оснащена 5,5-литровым V8 с турбонаддувом и электродвигателем, мощностью 1000 л. с. и с крутящим моментом 1322 Нм. Ожидается, что она будет проезжать на одном только электричестве до 56 км.

[ + – ] В следующем году должна появиться гибридная версия Chevrolet Corvette 2023, а позже и электрическая Фото: carscoops.com

В том же интервью Ройсс упомянул про полностью электрический Chevrolet Corvette, который должен появиться вслед за гибридом. Ведь еще в 2020 году Джо Байден в своей кампании сказал, что GM работает над электромобилем Corvette. Правда, сами представители компании тогда от комментариев воздержались.

Впрочем, ничего удивительного в появлении такого электрического спорткара нет. Ведь уже и компания Maserati показала фото своего 1200-сильного электромобиля GranTurismo Folgore.

Да и самый мощный электромобиль в мире на данный момент, Deus Vayanne, тоже является суперкаром.

[ + – ] Разные решения задней части Chevrolet Corvette 2023 может говорить о том, что GM испытывает различные варианты гибридных силовых установок Фото: carscoops.com

В тоже время, еще с 2019 года муссируются слухи о выпуске кроссовера Corvette, который мог бы стать ответом Ford Mustang Mach-E и появляются соответствующие эскизы.

А также идут разговоры о том, что Corvette может стать отдельным брендом в составе концерна GM. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.

Ранее Фокус сообщал, что первый электропикап Ford запущен в производство и его уже раскупили на год вперед.