Як змінюються ікони: на відео засвітився гібридний Chevrolet Corvette із повним приводом
Уже наступного року має з'явитися повний гібридний Chevrolet Corvette AWD. Потім варто чекати на електричну версію. А далі можна побачити й кросовер Corvette.
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На культовий американський масл-кар чекають великі зміни, а саме — електрифіковані та повністю електричні версії. І, можливо, трансформація імені Corvette на окремий суббренд.
Президент General Motors Марк Ройсс під час інтерв'ю в програмі Squawk Box на CNBC підтвердив, що вже у 2023 році з'явиться Corvette C8 із повним гібридним приводом.
Chevrolet офіційно підтвердив цю новину, випустивши тизерне відео гібриду Corvette C8. Добре видно, як при старті в нього пробуксовують не лише задні, а передні колеса.
Утім, гібридні "Шевроле Корвет" уже помітили під час випробувань на Нюрбургрингу. Цілком можливо, що модифікації Chevy можуть отримати назву E-Ray. Подібне позначення для своїх гібридних моделей GM зареєструвала як торговельну марку ще 2015 року.Важливо
Топова гібридна модель під назвою Zora може бути оснащена 5,5-літровим V8 із турбонаддувом і електродвигуном потужністю 1000 к. с. і з крутним моментом 1322 Нм. Очікується, що вона проїжджатиме на одній тільки електриці до 56 км.
У тому ж інтерв'ю Ройсс згадав про електричний Chevrolet Corvette, який повинен з'явитися після гібрида. Адже ще 2020 року Джо Байден у своїй кампанії сказав, що GM працює над електромобілем Corvette. Щоправда, самі представники компанії тоді від коментарів утрималися.
Утім, нічого дивного в появі такого електричного спорткара немає, адже вже й компанія Maserati показала фото свого 1200-сильного електромобіля GranTurismo Folgore.
Та й найпотужніший електромобіль у світі зараз, Deus Vayanne, теж є суперкаром.
У той же час ще з 2019 року ходять чутки про випуск кросовера Corvette, який міг би стати відповіддю Ford Mustang Mach-E, і з'являються відповідні ескізи.
Також ідеться про те, що Corvette може стати окремим брендом у складі концерну GM. Цілком можливо, це відбудеться 2025 року.
Раніше Фокус повідомляв, що перший електропікап Ford запущено у виробництво, і його вже розкупили на рік уперед.