Як змінюються ікони: на відео засвітився гібридний Chevrolet Corvette із повним приводом

Уже наступного року має з'явитися повний гібридний Chevrolet Corvette AWD. Потім варто чекати на електричну версію. А далі можна побачити й кросовер Corvette.

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На культовий американський масл-кар чекають великі зміни, а саме — електрифіковані та повністю електричні версії. І, можливо, трансформація імені Corvette на окремий суббренд.

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[ + – ] General Motors намагається не прогаяти частину ринку гібридних і електричних спорткарів Фото: carscoops.com

Президент General Motors Марк Ройсс під час інтерв'ю в програмі Squawk Box на CNBC підтвердив, що вже у 2023 році з'явиться Corvette C8 із повним гібридним приводом.

Chevrolet офіційно підтвердив цю новину, випустивши тизерне відео гібриду Corvette C8. Добре видно, як при старті в нього пробуксовують не лише задні, а передні колеса.

[ + – ] Відео гібридного Chevrolet Corvette 2023 E-Ray AWD із повним приводом

Утім, гібридні "Шевроле Корвет" уже помітили під час випробувань на Нюрбургрингу. Цілком можливо, що модифікації Chevy можуть отримати назву E-Ray. Подібне позначення для своїх гібридних моделей GM зареєструвала як торговельну марку ще 2015 року.

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Топова гібридна модель під назвою Zora може бути оснащена 5,5-літровим V8 із турбонаддувом і електродвигуном потужністю 1000 к. с. і з крутним моментом 1322 Нм. Очікується, що вона проїжджатиме на одній тільки електриці до 56 км.

[ + – ] Наступного року має з'явитися гібридна версія Chevrolet Corvette 2023, а згодом і електрична Фото: carscoops.com

У тому ж інтерв'ю Ройсс згадав про електричний Chevrolet Corvette, який повинен з'явитися після гібрида. Адже ще 2020 року Джо Байден у своїй кампанії сказав, що GM працює над електромобілем Corvette. Щоправда, самі представники компанії тоді від коментарів утрималися.

Утім, нічого дивного в появі такого електричного спорткара немає, адже вже й компанія Maserati показала фото свого 1200-сильного електромобіля GranTurismo Folgore.

Та й найпотужніший електромобіль у світі зараз, Deus Vayanne, теж є суперкаром.

[ + – ] Різні рішення задньої частини Chevrolet Corvette 2023 може говорити про те, що GM випробовує різні варіанти гібридних силових установок. Фото: carscoops.com

У той же час ще з 2019 року ходять чутки про випуск кросовера Corvette, який міг би стати відповіддю Ford Mustang Mach-E, і з'являються відповідні ескізи.

Також ідеться про те, що Corvette може стати окремим брендом у складі концерну GM. Цілком можливо, це відбудеться 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, що перший електропікап Ford запущено у виробництво, і його вже розкупили на рік уперед.