Перший електромобіль Lincoln демонструє свої можливості на фото та відео

Концепт-кар Star Concept має прозору кришку багажника, висувну лаву для відпочинку, окремий відсік для капців та змінює атмосферу в салоні. Але не лише цим дивує перший електричний кросовер Lincoln.

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Концепт Lincoln Star з елегантним аеродинамічним силуетом демонструє нову мову дизайну та визначає майбутню концепцію електричних авто марки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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[ + – ] Частину речей у передньому багажнику видно через прозору кришку, а частина схована від очей у висувній секції. Фото: Lincoln

Концептуальний електрокросовер Lincoln Star Concept має багато звичних для сучасних електрокарів рішень. Наприклад, дверні отвори з дверцятами без центральної стійки, гігантський екран на всю ширину передньої панелі і крісла, що розвертаються.

[ + – ] Концепт-кар використовує платформу електрокарів Ford і може бути задньо- та повнопривідним Фото: Lincoln

Водночас дизайн електричного Lincoln Star Concept відрізняє велика кількість малюнків, що світяться, і надрукованих на 3D-принтері візерунків на стійках кузова. Але, найцікавіші багажники першого електричного Лінкольна.

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Вміст переднього відсіку дозволяє бачити прозора кришка з електрохроматичним склом, а вся передня частина висувається вперед наче ящик у шифон'єрі. Саме в ньому і зберігається поклажа, яка має бути прихована від сторонніх очей.

[ + – ] Легким рухом руки задня частина авто перетворюється на елегантну лавку. Фото: Lincoln

Ще цікавіша трансформація заднього відсіку електрокара. Від трансформується у зручну лавку зі спинкою для відпочинку.

[ + – ] Сидіння можна розмістити тет-а-тет Фото: Lincoln [ + – ] Салон зонований кольором та по дизайну Фото: Lincoln

В інтер'єрі електричного Lincoln використовується зонування дизайном та кольором крісел. Задні сидіння виконані в більш закругленому стилі і мають окремі підставки для ніг. Між ними передбачено холодильник для напоїв. Також пропонуються місця для зберігання різних девайсів і навіть... капців.

[ + – ] Екран на всю ширину передньої панелі поєднує кілька функцій Фото: Lincoln [ + – ] Екран на всю ширину передньої панелі поєднує кілька функцій Фото: Lincoln

Спереду великий панорамний екран простягнувся на всю ширину передньої панелі. Він включає інформаційний дисплей для водія та інформаційно-розважальну систему. Вона пропонує три різні варіанти атмосфери, які створюються за допомогою освітлення, аудіо та ароматизатора:

Coastal Morning — використовує ніжні океанські звуки, аромат морського туману та м'яке тепле сяйво сонця з динамічним підсвічуванням, щоб імітувати прогулянку пляжем на світанку

— використовує ніжні океанські звуки, аромат морського туману та м'яке тепле сяйво сонця з динамічним підсвічуванням, щоб імітувати прогулянку пляжем на світанку Mindful Vitality — покликаний оживити почуття завдяки підбадьорливому, оптимістичному звуку, динамічним абстрактним картинкам, м'якому освітленню та квітковому аромату.

— покликаний оживити почуття завдяки підбадьорливому, оптимістичному звуку, динамічним абстрактним картинкам, м'якому освітленню та квітковому аромату. Evening Chill — відображає сутінки та швидкий відпочинок, використовуючи заспокійливий нічний саундтрек, скоординований з відео нічного неба та ароматом вічнозелених рослин

Надалі бібліотеку режимів планують розширювати.

[ + – ] Дизайн Star Concept показує, у якому ключі будуть вирішені й інші електромобілі Lincoln Фото: Lincoln

За неофіційною інформацією, серійний електричний кросовер Lincoln може з'явитися до кінця цього року. Поки що технічні характеристики Star Concept не розкрито. Відомо лише, що базується він на платформі Ford, що передбачає наявність заднього та повного приводу.

[ + – ] Відео першого електромобіля Lincoln — кросовера з оригінальними опціями

Раніше Фокус розповідав, що свій перший електричний кросовер представила компанія Lotus.

А також про те, що компанія Audi показала електричний мінівен з автопілотом та силовою установкою від майбутнього Porsche Macan.