Первый электромобиль Lincoln демонстрирует свои возможности на фото и видео
Концепт-кар Star Concept имеет прозрачную крышку багажника, выдвижную скамью для отдыха, отдельный отсек для тапочек и меняет атмосферу в салоне. Но не только этим удивляет первый электрический кроссовер Lincoln.
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Концепт Lincoln Star с элегантным аэродинамическим силуэтом демонстрирует новый язык дизайна и определяет будущую концепцию электрических авто марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Концептуальный электрокроссовер Lincoln Star Concept имеет множество привычных для современных электрокаров решений. Например, дверные проемы с распашными дверьми без центральной стойки, гигантский экран на всю ширину передней панели и разворачивающиеся кресла.
В тоже время дизайн электрического Lincoln Star Concept отличает большое количество светящихся рисунков и напечатанных на 3D-принтере узоров на стойках кузова. Но, наиболее интересны багажники первого электрического Линкольна.Важно
Содержимое переднего отсека позволяет видеть прозрачна крышка с электрохроматическим стеклом, а все передняя часть выдвигается вперед словно ящик в шифоньере. Именно в нем и хранится поклажа, которая должна быть скрыта от посторонних глаз.
Еще интереснее трансформация заднего отсека электрокара. От трансформируется в удобную скамеечку со спинкой для отдыха.
В интерьере электрического Lincoln используется зонирование дизайном и цветом кресел. Задние сиденья к тому же выполнены в более закругленном стиле и имеют отдельные подставки для ног. Между ними предусмотрен холодильник для напитков. Также предлагаются места для хранения различных девайсов и даже … тапочек.
Впереди огромный панорамный экран протянулся на всю ширину передней панели. Он включает в себя информационный дисплей для водителя и информационно-развлекательную систему. Она предлагает три различных варианта атмосферы, которые создаются при помощи освещения, аудио и ароматизатора:
- Coastal Morning — использует нежные океанские звуки, аромат морского тумана и мягкое теплое сияние солнца с динамической подсветкой, чтобы имитировать прогулку по пляжу на рассвете
- Mindful Vitality — призван оживить чувства благодаря бодрящему, оптимистичному звуку, динамичным абстрактным картинкам, мягкому освещению и цветочному аромату
- Evening Chill — отражает сумерки и скорейший отдых, используя успокаивающий ночной саундтрек, скоординированный с видео ночного неба и ароматом вечнозеленых растений
В дальнейшем библиотеку режимов планируют расширять.
По неофициальной информации серийный электрический кроссовер Lincoln может появиться до конца этого года. Пока технические характеристики Star Concept не раскрыты. Известно только, что базируется он на платформе Ford, что предполагает наличие заднего и полного привода.
Ранее Фокус рассказывал, что свой первый электрический кроссовер представила и компания Lotus.
А также о том, что компания Audi показала электрический минивэн с автопилотом и силовой установкой от будущего Porsche Macan.