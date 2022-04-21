Первый электромобиль Lincoln демонстрирует свои возможности на фото и видео

Концепт-кар Star Concept имеет прозрачную крышку багажника, выдвижную скамью для отдыха, отдельный отсек для тапочек и меняет атмосферу в салоне. Но не только этим удивляет первый электрический кроссовер Lincoln.

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Концепт Lincoln Star с элегантным аэродинамическим силуэтом демонстрирует новый язык дизайна и определяет будущую концепцию электрических авто марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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[ + – ] Часть вещей в переднем багажнике видны через прозрачную крышку, а часть спрятана от глаз в выдвижной секции Фото: Lincoln

Концептуальный электрокроссовер Lincoln Star Concept имеет множество привычных для современных электрокаров решений. Например, дверные проемы с распашными дверьми без центральной стойки, гигантский экран на всю ширину передней панели и разворачивающиеся кресла.

[ + – ] Концепт-кар использует платформу электрокаров Ford и может быть задне- и полноприводным Фото: Lincoln

В тоже время дизайн электрического Lincoln Star Concept отличает большое количество светящихся рисунков и напечатанных на 3D-принтере узоров на стойках кузова. Но, наиболее интересны багажники первого электрического Линкольна.

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Содержимое переднего отсека позволяет видеть прозрачна крышка с электрохроматическим стеклом, а все передняя часть выдвигается вперед словно ящик в шифоньере. Именно в нем и хранится поклажа, которая должна быть скрыта от посторонних глаз.

[ + – ] Легким движением руки задняя часть авто превращается ... в элегантную скамеечку Фото: Lincoln

Еще интереснее трансформация заднего отсека электрокара. От трансформируется в удобную скамеечку со спинкой для отдыха.

[ + – ] Сиденья можно расположить тет-а-тет Фото: Lincoln [ + – ] Салон зонирован цветом и по дизайну Фото: Lincoln

В интерьере электрического Lincoln используется зонирование дизайном и цветом кресел. Задние сиденья к тому же выполнены в более закругленном стиле и имеют отдельные подставки для ног. Между ними предусмотрен холодильник для напитков. Также предлагаются места для хранения различных девайсов и даже … тапочек.

[ + – ] Экран во всю ширину передней панели сочетает в себе несколько функций Фото: Lincoln [ + – ] Экран во всю ширину передней панели сочетает в себе несколько функций Фото: Lincoln

Впереди огромный панорамный экран протянулся на всю ширину передней панели. Он включает в себя информационный дисплей для водителя и информационно-развлекательную систему. Она предлагает три различных варианта атмосферы, которые создаются при помощи освещения, аудио и ароматизатора:

Coastal Morning — использует нежные океанские звуки, аромат морского тумана и мягкое теплое сияние солнца с динамической подсветкой, чтобы имитировать прогулку по пляжу на рассвете

— использует нежные океанские звуки, аромат морского тумана и мягкое теплое сияние солнца с динамической подсветкой, чтобы имитировать прогулку по пляжу на рассвете Mindful Vitality — призван оживить чувства благодаря бодрящему, оптимистичному звуку, динамичным абстрактным картинкам, мягкому освещению и цветочному аромату

— призван оживить чувства благодаря бодрящему, оптимистичному звуку, динамичным абстрактным картинкам, мягкому освещению и цветочному аромату Evening Chill — отражает сумерки и скорейший отдых, используя успокаивающий ночной саундтрек, скоординированный с видео ночного неба и ароматом вечнозеленых растений

В дальнейшем библиотеку режимов планируют расширять.

[ + – ] Дизайн Star Concept показывает, в каком ключе буду решены и другие электромобили Lincoln Фото: Lincoln

По неофициальной информации серийный электрический кроссовер Lincoln может появиться до конца этого года. Пока технические характеристики Star Concept не раскрыты. Известно только, что базируется он на платформе Ford, что предполагает наличие заднего и полного привода.

[ + – ] Видео первого электромобиля Lincoln - кроссовера с оригинальными опциями

Ранее Фокус рассказывал, что свой первый электрический кроссовер представила и компания Lotus.

А также о том, что компания Audi показала электрический минивэн с автопилотом и силовой установкой от будущего Porsche Macan.