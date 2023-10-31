В Украине водителям электроскутеров разрешили ездить в нетрезвом состоянии: решение суда

Водителей электроскутеров мощностью до 3 кВт не могут оштрафовать за вождение без прав. Также они не обязаны проходить осмотр на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

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В Украине электроскутеры мощностью до 3 кВт (4,08 л.с.) не нуждаются в регистрации. Юристы объяснили, могут ли водители таких транспортных средств ездить в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали на сайте doradvokat.com.ua.

В Украине по закону для вождения электроскутеров мощностью до 3 кВт не требуется водительское удостоверение. Именно поэтому к водителю не могут быть применены требования по осмотру на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Одного из водителей электроскутера мощностью 450 Вт (0,6 л.с.) остановила полиция. Правоохранители обвинили водителя в отсутствии водительского удостоверения категории А1 и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец электроскутера заявил полицейским, что он не обязан иметь водительское удостоверение для управления таким транспортным средством. Также он может водить его даже в состоянии алкогольного опьянения.

После длительного спора полицейские составили протоколы об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии и без соответствующего водительского удостоверения. За это водителю грозил суммарный штраф в размере около 20 340 грн.

Владелец электроскутера обратился в суд, чтобы обжаловать решение правоохранителей. В итоге ему удалось доказать свою правоту.

Суд признал, что к водителю электроскутера не могут применяться требования по прохождению осмотра на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому производство по делу было закрыто, а водителя признали невиновным.

Почему владельцев маломощных электроскутеров не могут штрафовать как водителей?

Электроскутер мощностью до 3 кВт не является "механическим" транспортным средством

Дело в том, что в Украине наличие водительского удостоверения и регистрационного документа обязательно для "механических" транспортных средств. Электроскутеры мощностью до 3 кВт не входят в эту категорию.

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Также это освобождает водителей от ответственности от вождения в нетрезвом состоянии. Фактически они не являются субъектом ответственности по подобным нарушениям.

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