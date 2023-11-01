Один из 18 экземпляров: на продажу выставили редчайший американский спорткар 90-х (фото)

Chevrolet Camaro Callaway C8 был выпущен ограниченным тиражом. Автомобиль способен разгоняться до сотни менее чем за пять секунд и развивать скорость 267 км/ч.

Related video

На аукцион выставили спорткар Chevrolet Camaro четвертого поколения в редкой модификации Callaway C8. Всего было выпущено 18 таких автомобилей. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Chevrolet Camaro четвертого поколения выпускался с 1993 до 2002 года. В 1995 году тюнинг-ателье Callaway представило модификацию Callaway C8, которая отличалась уникальным дизайном экстерьера и более мощным двигателем.

Этот Chevrolet Camaro Callaway C8 1995 года окрашен в красный цвет Torch Red. Передняя часть стала более обтекаемой в сравнении со стандартной моделью.

Также спорткар получил новые колесные диски и множество воздухозаборников на кузове. Сзади установлены два выхлопных патрубка и компактный спойлер.

Сзади установлен спойлер Фото: Mecum

В интерьере появились коврики Callaway и новый рычаг переключения передач красного цвета. Все остальные внутренние элементы остались без изменений.

В интерьере установлен новый рычаг переключения передач Фото: Mecum

Chevrolet Camaro Callaway C8 оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон 0-100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 267 км/ч.

Важно

Эксклюзив за миллион: на продажу выставлен самый быстрый и дорогой Nissan в истории (фото)

Спорткар имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Торги за лот пройдут с 9 по 11 ноября.

Ранее Фокус писал, что на аукцион выставили спорткар Mazda MX-5 1999 года выпуска с интересной историей.