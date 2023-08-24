Культовая капсула времени: обнаружен 23-летний Chevrolet Camaro в новом состоянии (видео)

Этот Chevrolet Camaro SS имеет отличное состояние и богатую комплектацию. Спорткар оснащен 320-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 5,6 секунды.

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На аукцион выставили Chevrolet Camaro SS 2000 года выпуска. Спорткар обладает отличным состоянием и пробегом всего 174 км. Видео опубликовали на YouTube-канале Auto Auction Rebuilds.

Этот Chevrolet Camaro SS окрашен в яркий красный цвет. На кузове нет никаких повреждений и прочих дефектов.

На кузове нет царапин и потертостей Фото: Скриншот

Интерьер спорткара также в идеальном состоянии. Внутри нет потертостей и следов износа на обивке.

На обивке нет следов износа Фото: Скриншот

Версия SS отличается наличием капота из стекловолокна, двойной выхлопной системы, более жесткой подвески и заднего спойлера. Также он немного мощнее стандартной модификации Z28.

Под капотом расположен 5,7-литровый атмосферный двигатель V8 LS1 мощностью 320 л.с. и 468 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 260 км/ч.

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Блогер предполагает, что этот Chevrolet Camaro SS уйдет с молотка по цене 20 000 — 30 000 долларов. Идеальное состояние авто может еще больше повысить максимальную ставку.

Ранее Фокус сообщал, что в Британии на продажу выставили суперкар Lister Storm 1995 года выпуска.