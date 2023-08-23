Недешевая капсула времени: обнаружен раритетный Dodge 60-х в идеальном состоянии (видео)

В 1967 году выпустили только 61 Dodge Coronet R/T Hemi, поэтому сейчас они стоят свыше 200 000 долларов. Спортивное авто с 425-сильным V8 способно разогнаться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

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В США нашли невероятно редкий Dodge Coronet 1967 года. Несмотря на солидный возраст, автомобиль выглядит как новый. Ему посвятил видео на Youtube-канале блогер Lou Costabile.

Стоимость авто превышает 200 000 долларов Фото: скриншот / YouTube

Пробег Dodge Coronet R/T за 56 лет составляет 50 000 км. Первый владелец заботился об авто и поддерживал его в идеальном состоянии. После его смерти машина длительное время простояла заброшенной в гараже.

Салон Dodge Coronet отлично сохранился Фото: скриншот / YouTube

Лакокрасочное покрытие кузова и хромированные детали авто превосходно сохранились. Салон Dodge Coronet также очень хорошо выглядит.

Под капотом установлен 425-сильный V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Изюминка авто прячется под капотом — купе оснащено огромным 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. В 1967 году выпустили всего 61 заряженный Dodge Coronet R/T Hemi и сейчас цена этих авто стартует с 200 000 долларов. Капсула времени же может быть еще дороже, но нынешний владелец авто не желает продавать раритет.

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Dodge Coronet Hemi был одним из самых быстрых американских авто своего времени. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и преодолеть 1/4 мили (402 м) с места за 13,5 с, а его максимальная скорость превышает 240 км/ч.

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