Культова капсула часу: виявлено 23-річний Chevrolet Camaro у новому стані (відео)

Цей Chevrolet Camaro SS має відмінний стан і багату комплектацію. Спорткар оснащений 320-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5,6 секунди.

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На аукціон виставили Chevrolet Camaro SS 2000 року випуску. Спорткар має чудовий стан і пробіг лише 174 км. Відео опублікували на YouTube-каналі Auto Auction Rebuilds.

Цей Chevrolet Camaro SS пофарбований у яскравий червоний колір. На кузові немає жодних пошкоджень та інших дефектів.

На кузові немає подряпин і потертостей Фото: Скриншот

Інтер'єр спорткара також в ідеальному стані. Всередині немає потертостей і слідів зносу на оббивці.

На оббивці немає слідів зносу Фото: Скриншот

Версія SS вирізняється наявністю капота зі скловолокна, подвійної вихлопної системи, жорсткішої підвіски та заднього спойлера. Також він трохи потужніший за стандартну модифікацію Z28.

Під капотом розташований 5,7-літровий атмосферний двигун V8 LS1 потужністю 320 к.с. і 468 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,6 секунди. Максимальна швидкість становить 260 км/год.

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Блогер припускає, що цей Chevrolet Camaro SS піде з молотка за ціною 20 000 — 30 000 доларів. Ідеальний стан авто може ще більше підвищити максимальну ставку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії на продаж виставили суперкар Lister Storm 1995 року випуску.