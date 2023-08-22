На продаж виставили рідкісний британський суперкар 90-х у новому стані (фото)

Загалом було випущено тільки шість дорожніх Lister Storm. Цей суперкар оснащений 627-сильним двигуном V12 Jaguar і здатний розвивати швидкість понад 335 км/год.

Related video

У Британії на продаж виставили суперкар Lister Storm 1995 року випуску. Автомобіль жодного разу не експлуатувався, але в нього є кілька проблем. Подробиці про авто розповіли на сайті PistonHeads.

Lister Storm був створений для омологації боліда GT1 Lister Storm GTS. Всього було випущено тільки шість дорожніх автомобілів.

Суперкар вирізняється незвичайним дизайном з клиноподібним силуетом і прихованими передніми фарами. На бампері є кілька повітрозабірників.

Спереду встановлені приховані фари Фото: PistonHeads

Ззаду встановлено ліхтарі від Audi та акуратний спойлер. Також автомобіль отримав широкі колісні арки.

Задні ліхтарі були запозичені від Audi Фото: PistonHeads

Кузов виготовлено з вуглецевого волокна, що дало змогу сильно знизити вагу авто. Споряджена маса суперкара становить 1664 кг.

Стандартний Lister Storm оснащений 7,0-літровим двигуном Jaguar V12 потужністю 550 к.с. Цей екземпляр отримав надбавку до потужності до 627 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4 секунд, а максимальна швидкість становить понад 335 км/год.

Кермо суперкара розташоване зліва, на відміну від інших екземплярів. Також автомобіль потребує доопрацювання підвіски та вихлопної системи.

Кермо цього Lister Storm знаходиться зліва Фото: PistonHeads

Цей Lister Storm так і не був зареєстрований для використання на дорогах. Тому новому власнику доведеться зробити це самостійно.

Важливо

Єдиний у своєму роді: на продаж виставили унікальний американський суперкар (фото)

За рідкісний суперкар просять 172 500 доларів. Автомобіль знаходиться в британському місті Лестер.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон виставили унікальний Ferrari F-Racer Junior.