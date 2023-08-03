Єдиний у своєму роді: на продаж виставили унікальний американський суперкар (фото)

Vector Avtech WX-3 відрізняється футуристичним дизайном і передовими технологіями. Суперкар оснащується 1000-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні всього за 3,5 секунди.

Related video

У США на продаж виставили рідкісний американський суперкар Vector Avtech WX-3 1993 року. Автомобіль має невеликий пробіг і відмінний стан. Про це розповіли на сайті Motor1.

Vector Motors був виробником дрібносерійних суперкарів з 70-х до кінця 90-х років. Наприкінці 2010-х було відомо про розробку абсолютно нового суперкара, але у 2021 році засновник компанії Джеррі Вігерт помер.

Цей Vector Avtech WX-3 був побудований в єдиному екземплярі. Суперкар був представлений на Женевському міжнародному автосалоні у 1992 році.

Спочатку автомобіль був пофарбований у сріблястий колір, але Вігерт перефарбував його в бірюзовий колір. Цей суперкар довгий час був власністю засновника Vector Motors.

Vector Avtech WX-3 відрізняється футуристичним дизайном з прихованими передніми фарами. Також суперкар отримав незвичайні двері, які відкриваються вгору, як у деяких моделей Lamborghini.

Ззаду розташований великий спойлер. Він має цільну конструкцію, що робить зовнішній вигляд суперкара більш витонченим.

Ззаду встановлено великий спойлер Фото: duPont Registry

Інтер'єр розрахований на три посадкові місця. Місце водія розташоване посередині, як у суперкара McLaren F1. Ще однією відмінною рисою суперкара була цифрова панель приладів і наявність інформаційно-розважального дисплея.

Інтер'єр розрахований на три посадкові місця Фото: duPont Registry

Vector Avtech WX-3 оснащений 7,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 1000 к.с. і 950 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить понад 350 км/год.

Важливо

Рідкісний американский суперкар з 80-х повернули власникам через 25 років (відео)

Суперкар має відмінний стан і не потребує ремонту. Його вартість доступна за запитом. Найімовірніше, автомобіль оцінять у семизначну суму.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на аукціон виставлено рідкісний суперкар Porsche Carrera GTZ 2005 року.