Рідкісний американский суперкар з 80-х повернули власникам через 25 років (відео)

Розслідування долі цього Vector W8 тривало близько 25 років. Суперкар оснащується потужним турбованим двигуном V8 та розвиває першу сотню всього за 4,3 секунди.

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Унікальний суперкар Vector W8 повернули законному власнику через 25 років. Цей автомобіль мав цікаве минуле, в якому знайшлося місце і судовому розгляду. Про це повідомили на сайті Carbuzz.

Vector W8 випускався з 1989 по 1993 рік. Загалом було випущено 22 такі авто, з яких дві одиниці були тестовими прототипами.

Суперкар відрізняється футуристичним дизайном з прихованими передніми фарами. Двері відчинялися по типу "двері-ножиці" як у деяких автомобілів Lamborghini.

Vector W8 відрізняється футуристичним дизайном Фото: Скриншот

Цей Vector W8 з шасі №17 був власністю засновника Vector Aeromotive Corporation Джеральда Вайгерта. На початку 1990-х компанію викупила Megatech та Вайгерт відмовився скласти свої повноваження. Були конфісковані різні активи, зокрема і його власний суперкар.

Vector W8 доставили до штаб-квартири Lamborghini USA у Джексонвілл. Там автомобіль деякий час стояв поряд з італійськими суперкарами, а потім вирушив у подорож Європою. Потім авто викупив приватний колекціонер.

Весь цей час Вайгерт судився з Megatech, щоб повернути свій суперкар. Він заявляв, що цей автомобіль не є активом Vector Aeromotive Corporation.

Суперкар чудово зберігся Фото: Скриншот

У 2021 році Вайгерт помер, а справа так і не була закрита. Доля Vector W8 залишалася невизначеною цілих 25 років.

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Згодом власник автомобіля домовився з родиною Вайгерта. У результаті Vector W8 все ж таки був визнаний власністю засновника Vector Aeromotive Corporation.

Vector W8 оснащується 6,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 634 к.с. і 854 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

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