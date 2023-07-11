Ексклюзив за $2 мільйони: на продаж виставили найрідкісніший суперкар Porsche (фото)

Всього випущено лише кілька Porsche Carrera GTZ. Суперкар оснащений 612-сильним V10 і здатний розвинути 330 км/год.

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У Великій Британії на аукціон виставлено рідкісний суперкар Porsche Carrera GTZ 2005 року. Ексклюзивне авто оцінили в 1,5-1,7 мільйона фунтів стерлінгів ($1,9-2,2 млн). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар доопрацьований в ательє Zagato Фото: carscoops.com

Porsche Carrera GT — сама по собі дуже рідкісна і цінна модель, але, як правило, вона вдвічі дешевша. Річ у тім, що GTZ — лімітований варіант моделі. З 1270 Carrera GT лише кілька авто були випущені в такому виконанні, тож це найрідкісніший суперкар Porsche.

Ззаду з'явилися нові обтічники Фото: carscoops.com

Дизайн Porsche Carrera GT допрацювали в ательє Zagato. У авто змінено частину кузовних панелей і поліпшено аеродинаміку. Впізнати Carrera GTZ можна за зміненою передньою частиною і двома новими обтічниками за сидіннями. Крім того, змінено оздоблення салону — зелена шкіра поєднується з алюмінієм.

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Суперкар Porsche Carrera GTZ оснащений стандартним 5,7-літровим V10 потужністю 612 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с і розвиває 330 км/год.

Салон оздоблений зеленою шкірою Фото: carscoops.com

Автомобіль чудово зберігся, а його пробіг становить 15 000 км. Нещодавно Porsche Carrera GTZ пройшов техобслуговування із заміною керамічних гальмівних дисків.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche готують надпотужний електричний суперкар.

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