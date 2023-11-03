Китайцы представили стильный гибридный седан с запасом хода 1160 км (фото)

Qiyuan A06 отличается стильным дизайном и получил мощную гибридную силовую установку. Седан расходует 4,7 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.

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Модельный ряд Qiyuan пополнит гибридный седан A06. Новинка получит стильный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Qiyuan A06 расположены узкие фары и закрытая решетка радиатора. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Сзади размещены узкие фонари, которые объединены в один блок. Также сзади установлены активный спойлер и массивный диффузор. Выхлопные патрубки расположены посередине.

Сзади есть активный спойлер Фото: autohome.com.cn

Габариты Qiyuan A06:

длина — 4720 мм;

ширина — 1838 мм;

высота — 1435 мм;

колесная база — 2750 мм.

В интерьере установлена цифровая панель приборов, которая состоит из трех экранов. Также внутри есть 10,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере установлены несколько дисплеев Фото: Changan

Qiyuan A06 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и электромотором с отдачей 190/215 л.с. На выбор доступны две аккумуляторные батареи емкостью 9,07 или 18,99 кВт⋅час.

Топовая версия способна проехать до 136 км на электротяге. Суммарный запас хода составляет 1160 км.

Седан расходует 4,7 литра топлива на 100 км в смешанном цикле. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

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Qiyuan A06 поступит в продажу в Китае в конце 2023 года. Начальная стоимость новинки составит около 155 900 юаней (21 300 долларов).

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