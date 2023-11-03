В Раде предлагают решить проблему брошенных автомобилей на улицах

Новый проект закона позволит очистить населенные пункты Украины от бесхозных авто. Машины можно будет изъять и эвакуировать.

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В Украине могут заняться ничейными автомобилями, которые годами стоят на улицах и во дворах. Соответствующий законопроект №10204 уже подготовлен и внесен в Верховную Раду депутатом Сергеем Гривко.

В объяснительной записке к законопроекту указано, что нередко автовладельцы сознательно оставляют на длительное время (или навсегда) старые машины. Они годами стоят на улицах, придомовых территориях, в парках и других общественных местах. Они не только портят вид населенных пунктов, но и вредят экологии.

Авто признают бесхозным, если владелец не объявился за 3 года Фото: Roma Urraco

Действенного механизма эвакуации таких авто и привлечения их владельцев к ответственности на данный момент нет. Эту проблему и призван решить законопроект.

В нем прописано, что транспорт у которого фактически нет владельца (или он не установлен), и который простаивает брошенным на объекте благоустройства (улице, дороге, дворе, парке, пляже и тд) не менее трех лет, признается бесхозным.

Законопроект предписывает, что если такое авто простаивает не менее 6 месяцев, а информации о владельце нет, то балансодержатель объекта благоустройства должен будет составить акт и предоставить его в районную государственную администрацию.

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Глава РГА должен в течении 10 дней сформировать комиссию, в которую войдут представители администрации, балансодержателя и полиции. На протяжении 3 месяцев она будет разыскивать владельца, чтобы направить ему уведомление о необходимости убрать транспортное средство. Если этого не получится, то на авто установят табличку "Заброшенное имущество. Взято на учет".

Если на протяжении 3 лет хозяин не появится, транспорт признают бесхозным. Его должны изъять и выставить на электронный аукцион, а найденные в салоне личные вещи отправить на хранение в полицию.

Вырученные от продажи авто деньги необходимо будет положить на депозит, доход с которого ежегодно нужно делить пополам между государственным и местным бюджетами. Если в течении 10 лет владелец авто не объявится и не потребует деньги за него, то средства с депозита также распределят между государственным и местным бюджетами.

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