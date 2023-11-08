700 сил и широкий кузов: Rolls-Royce Cullinan получил новую спортивную версию (фото)

Rolls-Royce Cullinan Black Badge от Novitec получил множество визуальных улучшений и более мощный двигатель. Каждый экземпляр изготавливается с учетом всех пожеланий клиентов.

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Немецкое тюнинг-ателье Novitec доработало кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Роскошная модель получила новый кузовной обвес и прибавку к мощности. Об этом рассказали на сайте компании.

После доработок Rolls-Royce Cullinan стал шире на 120 мм благодаря новым колесным аркам. Они вмещают комплект 24-дюймовых легкосплавных колесных дисков, разработанных совместно с Vossen.

Спереди установлен измененный бампер с дополнительными дневными ходовыми огнями. Решетка радиатора окрашена в контрастный черный цвет.

Сзади появился спойлер и новый бампер. Также кроссовер получил карбоновый диффузор и двойные выхлопные патрубки.

Сзади установлен диффузор Фото: Rolls-Royce

Еще одним изменением стала модернизированная подвеска. Кроссовер стал на 40 мм ниже стандартной модели.

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Интерьер остался без изменений. Внутри присутствует отделка из очень дорогих материалов, включая премиальную кожу и дерево.

В интерьере присутствует роскошная отделка Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan Black Badge от Novitec оснащен 6,75-литровым турбированным двигателем V12 мощностью 700 л.с. и 1060 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США появился очень странный Rolls-Royce Cullinan в кузове пикап-кабриолет.