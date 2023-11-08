700 сил и широкий кузов: Rolls-Royce Cullinan получил новую спортивную версию (фото)
Rolls-Royce Cullinan Black Badge от Novitec получил множество визуальных улучшений и более мощный двигатель. Каждый экземпляр изготавливается с учетом всех пожеланий клиентов.
Немецкое тюнинг-ателье Novitec доработало кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Роскошная модель получила новый кузовной обвес и прибавку к мощности. Об этом рассказали на сайте компании.
После доработок Rolls-Royce Cullinan стал шире на 120 мм благодаря новым колесным аркам. Они вмещают комплект 24-дюймовых легкосплавных колесных дисков, разработанных совместно с Vossen.
Спереди установлен измененный бампер с дополнительными дневными ходовыми огнями. Решетка радиатора окрашена в контрастный черный цвет.
Сзади появился спойлер и новый бампер. Также кроссовер получил карбоновый диффузор и двойные выхлопные патрубки.
Еще одним изменением стала модернизированная подвеска. Кроссовер стал на 40 мм ниже стандартной модели.Важно
Интерьер остался без изменений. Внутри присутствует отделка из очень дорогих материалов, включая премиальную кожу и дерево.
Rolls-Royce Cullinan Black Badge от Novitec оснащен 6,75-литровым турбированным двигателем V12 мощностью 700 л.с. и 1060 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что в США появился очень странный Rolls-Royce Cullinan в кузове пикап-кабриолет.