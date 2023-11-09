Забытый раритет: 60-летний спорткар Chevrolet простоял 43 года в гараже (фото)

Этот Chevrolet Nova SS провел все 60 лет в одной семье. Спорткар имеет неплохое состояние и оснащен 220-сильным двигателем.

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В США на продажу выставили раритетный спорткар Chevrolet Nova SS 1963 года выпуска. Автомобиль не выезжал на дороги с 1980 года. Подробности об авто рассказали в объявлении на eBay.

Этот Chevrolet Nova SS был куплен новым в 1963 году. С тех пор спорткар провел всю жизнь в одной семье.

Несмотря на то, что автомобиль стоял в гараже 43 года, он неплохо сохранился. На кузове присутствуют незначительные следы коррозии и повреждения.

На кузове есть несколько повреждений Фото: ebay.com

В интерьере установлены красные кожаные сиденья, которые имеют отличное состояние. Автомобиль имеет богатую комплектацию, в которую входят радио и кондиционер.

Интерьер имеет отличное состояние Фото: ebay.com

Продавец заявил, что спорткар не нуждается в срочном ремонте. Единственными недостатками являются повреждения кузова, но они не критичны. Пробег автомобиля составляет 117 482 км.

Chevrolet Nova SS оснащен 4,6-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 220 л.с. Он работает в паре с 2-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Торги за этот Chevrolet Nova SS заканчиваются через 5 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 8300 долларов.

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