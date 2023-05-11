Американка вернула себе раритетный Chevrolet, угнанный 13 лет назад (фото)

Женщина нашла угнанный автомобиль спустя 9 лет, но из-за бюрократических проблем ей пришлось подождать еще четыре года. Проблемы возникли из-за политики штата и спорных документов на авто.

Related video

Американка по имени Эллиотт смогла вернуть Chevrolet Nova SS 1971 года выпуска, который у нее угнали в 2010 году. Об этом рассказали на сайте The Drive.

В сентябре 2010 года Эллиотт припарковала автомобиль возле дома своего друга, пока она посещала реабилитационный центр. Спустя два месяца женщина обнаружила, что ее авто пропало.

Долгое время полиция не могла найти угнанный Chevrolet Nova и дело было закрыто. Тем не менее Эллиотт продолжила поиски.

Полицейские не смогли найти угнанный Chevrolet Nova SS Фото: oregonlive.com

Спустя девять лет женщина увидела свой автомобиль в объявлении о продаже. Она сразу же связалась с продавцом и обратилась в полицию.

Эллиотт надеялась вернуть свой Chevrolet Nova как можно скорее, но все оказалось намного сложнее. Из-за бюрократических проблем женщина получила обратно свой автомобиль только спустя еще четыре года.

Автомобиль был выставлен на продажу дилером по имени Джереми Конрой, который считал, что приобрел его на законных основаниях у человека по имени Энди Мэйс. У авто не было документов.

Спустя время Chevrolet Nova был заново зарегистрирован. В истории авто не было указано то, что он является угнанным. Дело в том, что полиция регулярно удаляет из государственной базы данных старые записи об угонах.

Правоохранительные органы в конце концов арестовали Мэйса, обвинив его в краже автомобиля, но ему удалось выйти на свободу. Обвинения были сняты, из-за того, что не нашлось государственного защитника для работы по делу.

Важно

Старый Nokia 3310 может угнать любое авто за 15 секунд: что придумали воры (видео)

В итоге осталось решить, кому теперь принадлежит автомобиль. Эллиот хотела вернуть его себе, но этого же хотел и Конрой, который заплатил за авто 10 тысяч долларов.

Рассмотрение дела об угоне заняло целых четыре года Фото: oregonlive.com

Суд решил, что Chevrolet Nova принадлежит Эллиот, так как Конрой не мог получить подлинные документы на авто. Так женщина смогла вернуть свой угнанный автомобиль только спустя 13 лет.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине в 2023 году резко сократилось количество угонов автомобилей.