Старый Nokia 3310 может угнать любое авто за 15 секунд: что придумали воры (видео)

В США автоугонщики все чаще используют Nokia 3310 или Bluetooth-колонки в качестве инструмента для взлома машин. Эти устройства в свободной продаже и они могут попасть в Украину.

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Противостояние владельцев машин и автоворов имеет богатую историю, практически с того самого дня, когда первые автомобили появились на улицах городов. Но в последнее время эта война стала обостряться в связи с тем, что воры маскируют свои устройства под обычные гаджеты.

Полиция частенько ловит преступников на горячем, заметив, как они копошатся возле машины с непонятными устройствами в руках. Но теперь благодаря маскировке под Nokia 3310 или колонки JBL воры не вызывают подозрений. Фокус знакомит читателей с расследованием, проведенным журналистами Vice.

Гаджеты-взломщики: Nokia 3310 и колонки JBL

Автоугонщики используют уязвимости системы бесключевого доступа: перехватив код при помощи специального ретранслятора, они способны угнать машину всего за 15 секунд.

Ретранслятор состоит из двух частей: одна из них имитирует ключ, а другая подносится к двери или рулю машины. Таким образом, создается иллюзия того, что ключ находится рядом с автомобилем, — и система разблокируется.

Раньше такие ретрансляторы были относительно большими и весьма заметными, но сейчас воры научились маскировать их, поместив в корпус привычных портативных устройств, не привлекающих внимание.

Раньше автоугнощиков было трудно не заметить благодаря массивному оборудованию. Фото: Нацполiцiя Украiни

Они собирают свои сканеры буквально "на коленке" из подручных радиокомпонентов, купленных в интернете. Например, один из злоумышленников, по данным журналистов, использовал старый телефон Nokia 3310 для того, чтобы скрыть в нем ретранслятор. Он вытащил из телефона все компоненты, кроме аккумулятора, и заменил их на свою схему, а затем "прикрыл" ее корпусом. Таким образом, он получил устройство, которое выглядело как обычный телефон, но на самом деле было ретранслятором.

Другой вор использовал аварийный запуск двигателя, который предназначен для того, чтобы запустить машину в случае потери или повреждения ключа. Он подключился к проводам под рулем машины и активировал его с помощью пульта дистанционного управления, спрятанного в корпусе Bluetooth-колонки JBL.

Гаджеты автоворов в свободной продаже

Кроме того, что угонщики сами используют свои ретрансляторы, так они стали их активно продавать в интернете. На торговых площадках и в Телеграме мошенники маскируют их под "системы аварийного открытия автомобилей" и в описании указывают, что эти гаджеты предназначены "только для профессионального использования лицензированных СТО".

Конечно, заказать их может любой желающий, правда цена "кусается". В зависимости от функционала, гаджет может стоить от $4000 до $19 500. Однако один из экспертов издания Vice сказал журналистам, что на самом деле начинка таких устройств стоит сущие копейки и человек с радиотехническим образованием сможет собрать что-то подобное самостоятельно.

Как реагируют автопроизводители

Пока что они отмалчиваются и на запросы Vice ответили только в американском представительстве Toyota. Там сказали, что "кражи автомобилей — это проблема всей отрасли, к которой Toyota относится серьезно". По словам представителей японского автогиганта, несмотря на все усилия и развитие технологий автоворы все еще умудряются обходить системы защиты, но "в компании продолжат совершенствование своих систем по предотвращению угонов".

Что советует полиция

Конечно, правоохранители не в восторге от увеличившегося количества авто краж, ведь это прибавляет работы следователям и отвлекает от более серьезных преступлений. В полиции советуют владельцам машин с дистанционным открытием хранить ключи в металлической коробке или специальных чехлах, которые блокируют радиосигналы.

Потайная кнопка реле усложнит работу угонщикам. Фото: Соцсети

Также полиция рекомендует устанавливать на машины старые добрые и проверенные временем средства механической защиты, типа Mul-T-Lock, с которыми автоворам будет лень возиться. Не лишним будет оборудовать транспорт сигнализацией, иммобилайзером и GPS-трекером. Пригодятся так же "дедовские" хитрости, типа секретных кнопок на реле и так далее.

Имитация угона автомобиля с помощью Nokia 3310, собранной "по рецепту" автоугонщиков

Ранее Фокус писал, что угонщики пытались, но не смогли справиться с раритетным гоночным болидом с механической коробкой передач.