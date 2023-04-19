Старий Nokia 3310 може викрасти будь-яке авто за 15 секунд: що вигадали злодії (відео)

У США автовикрадачі все частіше використовують Nokia 3310 або Bluetooth-колонки як інструмент для злому машин. Ці пристрої у вільному продажу і можуть потрапити в Україну.

Related video

Протистояння власників машин та автозлодіїв має багату історію, практично з того самого дня, коли перші автомобілі з'явилися на вулицях міст. Але останнім часом ця війна почала загострюватись у зв'язку з тим, що злодії маскують свої пристрої під звичайні гаджети.

Поліція часто ловить злочинців на гарячому, помітивши, як вони копошаться біля машини з незрозумілими пристроями в руках. Але тепер завдяки маскуванню під Nokia 3310 або колонки JBL злодії не викликають підозри. Фокус знайомить читачів із розслідуванням, проведеним журналістами Vice.

Гаджети-зломники: Nokia 3310 та колонки JBL

Автовикрадачі використовують вразливість системи безключового доступу: перехопивши код за допомогою спеціального ретранслятора, вони здатні викрасти машину всього за 15 секунд.

Ретранслятор складається з двох частин: одна з них імітує ключ, а інша підноситься до дверей або керма машини. Таким чином, створюється ілюзія того, що ключ знаходиться поряд з автомобілем, і система розблокується.

Раніше такі ретранслятори були відносно великими та досить помітними, але зараз злодії навчилися маскувати їх, помістивши в корпус звичних портативних пристроїв, які не привертають увагу.

Раніше автокрадіїв було важко не помітити завдяки масивному обладнанню. Фото: Нацполiцiя України

Вони збирають свої сканери буквально "на коліні" із підручних радіокомпонентів, куплених в інтернеті. Наприклад, один зі зловмисників, за даними журналістів, використав старий телефон Nokia 3310 для того, щоб приховати в ньому ретранслятор. Він витягнув із телефону всі компоненти, крім акумулятора, і замінив їх на свою схему, а потім "прикрив" її корпусом. Таким чином він отримав пристрій, який виглядав як звичайний телефон, але насправді був ретранслятором.

Інший злодій використовував аварійний запуск двигуна, який призначений для того, щоб запустити машину у разі втрати чи пошкодження ключа. Він приєднався до дротів під кермом машини та активував його за допомогою пульта дистанційного керування, захованого у корпусі Bluetooth-колонки JBL.

Гаджети автокрадіїв у вільному продажу

Крім того, що викрадачі самі використовують свої ретранслятори, вони стали їх активно продавати в інтернеті. На торгових майданчиках та у Телеграмі шахраї маскують їх під "системи аварійного відкриття автомобілів" і в описі вказують, що ці гаджети призначені "тільки для професійного використання ліцензованих СТО".

Звичайно, замовити їх може будь-хто, правда ціна "кусається". Залежно від функціонала, гаджет може коштувати від $4000 до $19 500. Однак один з експертів видання Vice сказав журналістам, що насправді начинка таких пристроїв коштує копійки та людина з радіотехнічною освітою зможе зібрати щось подібне самостійно.

Як реагують автовиробники

Наразі вони відмовчуються і на запити Vice відповіли лише в американському представництві Toyota. Там сказали, що "крадіжки автомобілів — це проблема всієї галузі, до якої Toyota ставиться серйозно". За словами представників японського автогіганта, попри всі зусилля та розвиток технологій, автозлодії все ще примудряються обходити системи захисту, але "в компанії продовжать вдосконалення своїх систем щодо запобігання викраденням".

Що радить поліція

Звичайно, правоохоронці не в захваті від кількості автокрадіжок, адже це додає роботи слідчим і відвертає увагу від більш серйозних злочинів. У поліції радять власникам машин з дистанційним відкриттям зберігати ключі у металевій коробці або спеціальних чохлах, які блокують радіосигнали.

Потайна кнопка реле ускладнить роботу викрадачам. Фото: Соцмережі

Також поліція рекомендує встановлювати на машини старі добрі та перевірені часом засоби механічного захисту, типу Mul-T-Lock, з якими автозлодіям буде ліньки возитися. Не зайвим буде обладнати транспорт сигналізацією, іммобілайзером та GPS-трекером. Стануть в нагоді так само "дідівські" хитрощі, типу секретних кнопок на реле і так далі.

Імітація угону автомобіля за допомогою Nokia 3310, зібраної "за рецептом" автовикрадачів

Раніше Фокус писав, що викрадачі намагалися, але не змогли впоратися з раритетним гоночним болідом із механічною коробкою передач.