В Украине снизилось количество угонов автомобилей (статистика)

В 2023 году в Украине показатель автоугонов сократился до уровня полномасштабного вторжения России. При этом в 2022 году был зафиксирован пик подобных преступлений.

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В Украине в 2023 году резко сократилось количество угонов автомобилей. Этот показатель опустился даже ниже довоенного уровня. Об этом рассказали на сайте Opendatabot.

В 2022 году в Украине был зафиксирован пик автоугонов. Тогда количество подобных преступлений увеличилось в два раза в сравнении с 2021 годом.

Всего в 2022 году было открыто 4 194 уголовных производства по угонам автомобилей. До суда доходило только каждое пятое дело.

Летом средние показатели автоугонов упали до 350 уголовных производств в месяц. Осенью было открыто около 240 уголовных производств каждый из трех месяцев. Уже в декабре было зарегистрировано наименьшее количество угонов автомобилей за год — 100.

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В начале 2023 года количество автоугонов оказалось даже меньше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. За первые два месяца этого года зафиксировали 310 случаев угона транспортных средств. Это на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

Ранее Фокус писал, что в Сомерсете, штат Кентукки, произошел дерзкий угон сразу шести маслкаров Dodge Challenger Hellcat из автосалона.