В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів (статистика)

У 2023 році в Україні показник автовикрадень скоротився до рівня повномасштабного вторгнення Росії. При цьому у 2022 році було зафіксовано пік подібних злочинів.

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В Україні 2023 року різко скоротилася кількість викрадень автомобілів. Цей показник опустився навіть нижче за довоєнний рівень. Про це повідомили на сайті Opendatabot.

У 2022 році в Україні було зафіксовано пік автовикрадень. Тоді кількість таких злочинів збільшилася вдвічі порівняно з 2021 роком.

Загалом у 2022 році було відкрито 4 194 кримінальні провадження по викраданню автомобілів. До суду доходила лише кожна п'ята справа.

Влітку середні показники автовикрадень впали до 350 кримінальних проваджень на місяць. Восени було відкрито близько 240 кримінальних проваджень кожного з трьох місяців. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість викрадень автомобілів за рік – 100.

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На початку 2023 року кількість автовикрадень виявилася навіть меншою, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ. За перші два місяці цього року зафіксували 310 випадків викрадення транспортних засобів. Це на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Раніше Фокус писав, що в Сомерсеті, штат Кентуккі, сталося зухвале викрадення одразу шести маслкарів Dodge Challenger Hellcat з автосалону.