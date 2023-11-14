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Какие подержанные универсалы покупают украинцы: самые популярные модели октября

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Фото: Renault | Renault Megane вошел в тройку самых популярных универсалов с пробегом

Украинцы стали покупать больше подержанных универсалов. Это один из самых популярных типов авто на вторичном рынке за октябрь.

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В Украине за октябрь увеличились продажи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в кузове универсал. Рейтинг опубликовал маркетплейс AUTO.RIA.

Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков предлагают гораздо больше места для перевозки багажа. Эти автомобили полностью оправдывают свое название и подходят почти для любых задач.

В октябре спрос на универсалы с пробегом значительно увеличился. Они были одним из самых популярных типов авто на вторичном рынке.

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Какие подержанные кроссоверы покупают украинцы: самые популярные модели октября

Чаще всего в прошлом месяце покупали универсалы сегмента C. Также пользовались спросом модели сегмента D.

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat стал лидером в сегменте подержанных универсалов
Фото: Volkswagen

ТОП-15 самых популярных подержанных универсалов в Украине за октябрь:

  1. Volkswagen Passat — 1876 авто.
  2. Skoda Octavia — 1797 авто.
  3. Renault Megane — 1588 авто.
  4. Volkswagen Golf — 1069 авто.
  5. Opel Astra — 804 авто.
  6. Ford Focus — 783 авто.
  7. Skoda Fabia — 719 авто.
  8. Audi A4 — 462 авто.
  9. Audi A6 — 448 авто.
  10. Renault/Dacia Logan — 386 авто.
  11. Volvo V50 — 301 авто.
  12. ВАЗ-2111 — 279 авто.
  13. BMW 3 Series — 262 авто.
  14. Toyota Avensis — 218 авто.
  15. Skoda Superb — 199 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные электромобили в Украине за октябрь.