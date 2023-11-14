Какие подержанные универсалы покупают украинцы: самые популярные модели октября

Украинцы стали покупать больше подержанных универсалов. Это один из самых популярных типов авто на вторичном рынке за октябрь.

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В Украине за октябрь увеличились продажи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в кузове универсал. Рейтинг опубликовал маркетплейс AUTO.RIA.

Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков предлагают гораздо больше места для перевозки багажа. Эти автомобили полностью оправдывают свое название и подходят почти для любых задач.

В октябре спрос на универсалы с пробегом значительно увеличился. Они были одним из самых популярных типов авто на вторичном рынке.

Важно

Какие подержанные кроссоверы покупают украинцы: самые популярные модели октября

Чаще всего в прошлом месяце покупали универсалы сегмента C. Также пользовались спросом модели сегмента D.

Volkswagen Passat стал лидером в сегменте подержанных универсалов Фото: Volkswagen

ТОП-15 самых популярных подержанных универсалов в Украине за октябрь:

Volkswagen Passat — 1876 авто. Skoda Octavia — 1797 авто. Renault Megane — 1588 авто. Volkswagen Golf — 1069 авто. Opel Astra — 804 авто. Ford Focus — 783 авто. Skoda Fabia — 719 авто. Audi A4 — 462 авто. Audi A6 — 448 авто. Renault/Dacia Logan — 386 авто. Volvo V50 — 301 авто. ВАЗ-2111 — 279 авто. BMW 3 Series — 262 авто. Toyota Avensis — 218 авто. Skoda Superb — 199 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные электромобили в Украине за октябрь.