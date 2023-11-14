Какие подержанные универсалы покупают украинцы: самые популярные модели октября
Украинцы стали покупать больше подержанных универсалов. Это один из самых популярных типов авто на вторичном рынке за октябрь.
В Украине за октябрь увеличились продажи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в кузове универсал. Рейтинг опубликовал маркетплейс AUTO.RIA.
Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков предлагают гораздо больше места для перевозки багажа. Эти автомобили полностью оправдывают свое название и подходят почти для любых задач.
В октябре спрос на универсалы с пробегом значительно увеличился. Они были одним из самых популярных типов авто на вторичном рынке.Важно
Чаще всего в прошлом месяце покупали универсалы сегмента C. Также пользовались спросом модели сегмента D.
ТОП-15 самых популярных подержанных универсалов в Украине за октябрь:
- Volkswagen Passat — 1876 авто.
- Skoda Octavia — 1797 авто.
- Renault Megane — 1588 авто.
- Volkswagen Golf — 1069 авто.
- Opel Astra — 804 авто.
- Ford Focus — 783 авто.
- Skoda Fabia — 719 авто.
- Audi A4 — 462 авто.
- Audi A6 — 448 авто.
- Renault/Dacia Logan — 386 авто.
- Volvo V50 — 301 авто.
- ВАЗ-2111 — 279 авто.
- BMW 3 Series — 262 авто.
- Toyota Avensis — 218 авто.
- Skoda Superb — 199 авто.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные электромобили в Украине за октябрь.