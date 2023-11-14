Які вживані універсали купують українці: найпопулярніші моделі жовтня

Українці почали купувати більше уживаних універсалів. Це один із найпопулярніших типів авто на вторинному ринку за жовтень.

Related video

В Україні за жовтень збільшився продаж автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі у кузові універсал. Рейтинг опублікував маркетплейс AUTO.RIA.

Універсали на відміну від седанів та хетчбеків пропонують набагато більше місця для перевезення багажу. Ці автомобілі повністю виправдовують свою назву та підходять майже для будь-яких завдань.

У жовтні попит на універсали з пробігом значно збільшився. Вони були одним із найпопулярніших типів авто на вторинному ринку.

Важливо

Які вживані кросовери купують українці: найпопулярніші моделі жовтня

Найчастіше минулого місяця купували універсали сегмента C. Також мали попит моделі сегмента D.

Volkswagen Passat став лідером у сегменті вживаних універсалів Фото: Volkswagen

Топ 15 найпопулярніших уживаних універсалів в Україні за жовтень:

Volkswagen Passat — 1876 авто. Skoda Octavia — 1797 авто. Renault Megane — 1588 авто. Volkswagen Golf — 1069 авто. Opel Astra — 804 авто. Ford Focus — 783 авто. Skoda Fabia — 719 авто. Audi A4 — 462 авто. Audi A6 — 448 авто. Renault/Dacia Logan — 386 авто. Volvo V50 — 301 авто. ВАЗ-2111 — 279 авто. BMW 3 Series — 262 авто. Toyota Avensis — 218 авто. Skoda Superb — 199 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші електромобілі в Україні за жовтень.