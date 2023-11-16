Завидная живучесть: старый Mercedes 190 поехал после 8 лет простоя на улице (видео)

Старый ржавый Mercedes 190 обнаружили на свалке. Автомобиль удалось легко оживить — он завелся и смог псовершить короткую поездку.

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В Эстонии удалось вернуть к жизни заброшенный Mercedes-Benz 190. Автомобиль завелся и поехал после 8 лет простоя под открытым небом. Видео с ним опубликовали на Youtube-канале Flexiny.

Этот Mercedes 190D 2.0 бросили на свалке. Автомобиль покрыт слоем грязи и местами проржавел, его тормоза заклинило, а в салоне повреждена отделка. Пробег составляет 203 тыс. км.

Автомобиль завелся и поехал Фото: скриншот / YouTube

Mercedes 190 отправили на СТО и при диагностике выяснилось, что в дизельном двигателе остался достаточный уровень масла. Мотор прочистили, установили новый аккумулятор, подали топливо – и он без проблем завелся.

Mercedes требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

Мало того, седан Mercedes смог проехаться по грунтовой дороге в окрестностях СТО. Теперь живучий автомобиль восстановят.

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Седан D-класса Mercedes-Benz 190 выпускали с 1982 по 1993 годы и всего собрали почти 1,9 миллиона автомобилей. Модель является предшественником Mercedes C-Class.

Версия Mercedes 190D оснащена 2,0-литровым атмосферным дизелем мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость седана составляет 160 км/ч.

Это не первый старый Mercedes, который вернули к жизни после длительного простоя эстонские мастера. Ранее удалось завести найденный на свалке Mercedes W124.

Также Фокус рассказывал про уникальное купе Mercedes с дизайном от Pininfarina.