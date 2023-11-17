Королевский универсал: на продажу выставили Audi RS6 принца Гарри (фото)

Универсал Audi RS6 имеет отличное состояние, а его пробег составляет 109 000 км. Автомобиль оснащен 560-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни всего за 3,7 секунды.

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В Британии на продажу выставили заряженный универсал Audi RS6 2017 года. Автомобиль принадлежал принцу Гарри, который он купил перед свадьбой с Меган Маркл. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Этот Audi RS6 окрашен в серый цвет Daytona Grey. Внешний вид дополняет алюминиевая отделка кузова.

Audi RS6 окрашен в цвет Daytona Grey Фото: PistonHeads

Принц Гарри купил универсал в 2017 году. Он заказал автомобиль с опциями общей стоимостью 14 тысяч долларов, включая панорамную крышу и систему ночного видения.

Интерьер авто выполнен в темных цветах. Внутри присутствует отделка из кожи, алькантары и декоративные вставки из карбона.

В интерьере преобладают темные цвета Фото: PistonHeads

Автомобиль имеет отличное состояние. Его пробег составляет 109 000 км.

Audi RS6 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 560 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Audi RS6 сейчас находится в городе Грантем, графства Линкольншир. Стоимость авто составляет 42 000 фунтов стерлингов (52 210 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на продажу выставили уникальный седан Bentley Mulsanne, который принадлежал королю Чарльзу III.