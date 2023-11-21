Первый кроссовер Ferrari превратили в самый быстрый заряженный хэтчбек (фото)

Кроссовер Ferrari Purosangue занижен и получил аэродинамический обвес. Мощность двигателя V12 увеличили до 820 сил.

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Новый Ferrari Purosangue получит нестандартную заряженную версию. Спортивный кроссовер доработали в ателье Pogea Racing и сейчас он проходит сертификацию. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер занижен и получил обвес

Тюнинг Ferrari Purosangue превратил кроссовер в подобие заряженного хэтчбека, ведь автомобиль занизили. К тому же, он получил обвес и увеличенный спойлер на крыше, а его колесные арки расширили. Спереди установлены 23-дюймовые колеса, а сзади – 24-дюймовые. На двери багажника появилась черная вставка.

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Кроме того, существенно доработан двигатель Ferrari Purosangue. Мощность 6,5-литрового V12 увеличили с 725 до 831 л. с. Максимальная скорость превышает 310 км/ч — это самый быстрый заряженный хэтчбек в мире. В добавок установлена новая выхлопная система – об этом свидетельствуют четыре широких трубы сзади.

Сзади установлены четыре выхлопные трубы

Роботизированная 8-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями и система полного привода остались без изменений. Зато доработана подвеска Ferrari Purosangue с использованием компонентов от KW Suspensions. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза.

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