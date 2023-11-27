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Кроссовер Audi Q3 нового поколения полностью рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Новый Audi Q3 будет сильно отличаться от предшественника

Кроссовер Audi Q3 следующего поколения разделит платформу с новым Volkswagen Tiguan. Новинку предложат с гибридными установками мощностью до 268 сил.

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Кроссовер Audi Q3 третьего поколения готовится к своему дебюту в 2024 году. Новинка получит измененный дизайн и новые технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Тестовые прототипы Audi Q3 впервые заметили еще в сентябре этого года. Они были покрыты камуфляжем, но ключевые изменения можно разглядеть.

Следующее поколение кроссовера будет сильно отличаться от текущей модели. Спереди появится раздельная оптика и широкая решетка радиатора с новым узором.

Audi Q3 2024 Fullscreen
Спереди будет установлена раздельная оптика
Фото: Motor1.com

Задние фонари станут тоньше в сравнении с кроссовером второго поколения. Они будут выполнены в стиле электромобиля Q4 e-tron.

Также третье поколение кроссовера станет последним с двигателем внутреннего сгорания. Новинка будет основана на платформе MQB Evo, которую она разделит с Volkswagen Tiguan.

Ожидается, что Audi Q3 третьего поколения предложат с гибридными силовыми установками мощностью от 201 до 268 л.с. Базовым станет "мягкий" гибрид с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 130 л.с.

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