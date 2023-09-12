Новый компактный кроссовер Audi Q3 2025 впервые заметили на дорогах (фото)
Третье поколение Audi Q3 будет построено на новой платформе MQB Evo. Новинка отличается обновленным дизайном с раздельной передней оптикой.
Компактный кроссовер Audi Q3 следующего поколения впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит измененный дизайн и современные технологии. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Третье поколение Audi Q3 станет последним, которое предложит двигатель внутреннего сгорания. В будущем модель станет электрокроссовером.
Тестовый прототип прикрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Заметно, что спереди появится новая раздельная оптика с узкими дневными ходовыми огнями, под которыми расположены фары.
Задние фонари соединены светодиодной полосой. Тестовый прототип также имеет порт для зарядки электромотора. Это говорит о том, что перед нами Plug-in гибрид.
Новый Audi Q3 будет построен на платформе MQB Evo. Длина кроссовера составит около 4,5 метра.
Новинка будет предложена с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Они будут соответствовать экологичному стандарту Евро-7.Важно
Audi Q3 следующего поколения будет представлен в 2024 году. Ожидается, что автомобиль станет немного дешевле, так как он теперь является кроссовером начального уровня в модельном ряду бренда. Audi Q2 будет снят с производства уже со следующего года.
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