Не узнать: новый Peugeot 3008 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый Peugeot 3008 2024 станет стильным купе-кроссовером. В линейке модели впервые появятся электрические версии.

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В интернет попали фото Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер официально презентуют 12 сентября. Подробности авто раскрыли на сайте Autospy.

У кроссовера оригинальная передняя оптика Фото: Autospy

Новый Peugeot 3008 кардинально изменится внешне и станет купе-кроссовером. У него яркий дизайн с аркообразной крышей и заостренной задней частью, как у Peugeot 408. Широкая безрамочная решетка радиатора сочетается с оригинальными диодными фарами.

Peugeot 3008 станет купе-кроссовером Фото: Autospy

Интерьер Peugeot 3008 2024 ранее уже показали на официальных фото. Он выполнен в фирменной стилистике Peugeot i-Cockpit с компактным рулем и высоко посаженными приборами. На передней панели установлен огромный изогнутый дисплей с диагональю 21 дюйм. Сенсорные кнопки в салоне выполнены программируемыми – водитель сам сможет настроить их предназначение.

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Новый Peugeot 3008 предложат в гибридных и электрических версиях. Как стало известно, электромобиль Peugeot e-3008 будет доступен в переднеприводных и полноприводных версиях мощностью от 218 до 388 л. с.

На передней панели установлен изогнутый дисплей Фото: Stellantis

Электрокроссовер Peugeot e-3008 будет построен на платформе STLA Medium и получит батареи емкостью до 98 кВт∙ч, а его запас хода составит от 500 до 700 км. 400-вольтное электрооборудование позволит быструю зарядку на 80% за 27 минут.

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