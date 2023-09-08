Не впізнати: новий Peugeot 3008 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Peugeot 3008 2024 року стане стильним купе-кросовером. У лінійці моделі вперше з'являться електричні версії.

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В інтернет потрапили фото Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер офіційно презентують 12 вересня. Подробиці авто розкрили на сайті Autospy.

У кросовера оригінальна передня оптика Фото: Autospy

Новий Peugeot 3008 кардинально зміниться зовні і стане купе-кросовером. У нього яскравий дизайн з аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною, як у Peugeot 408. Широка безрамкова решітка радіатора поєднується з оригінальними діодними фарами.

Peugeot 3008 стане купе-кросовером Фото: Autospy

Інтер'єр Peugeot 3008 2024 раніше вже показали на офіційних фото. Він виконаний у фірмовій стилістиці Peugeot i-Cockpit з компактним кермом і високо посадженими приладами. На передній панелі встановлено величезний вигнутий дисплей із діагоналлю 21 дюйм. Сенсорні кнопки в салоні виконані програмованими — водій сам зможе налаштувати їхнє призначення.

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Новий Peugeot 3008 запропонують у гібридних та електричних версіях. Як стало відомо, електромобіль Peugeot e-3008 буде доступний у передньопривідних і повнопривідних версіях потужністю від 218 до 388 к. с.

На передній панелі встановлено вигнутий дисплей Фото: Stellantis

Електрокросовер Peugeot e-3008 буде побудований на платформі STLA Medium і отримає батареї ємністю до 98 кВт∙год, а його запас ходу складе від 500 до 700 км. 400-вольтне електрообладнання дасть змогу швидко зарядитися на 80% за 27 хвилин.

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