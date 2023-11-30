Доступный электрокар Renault с запасом хода 400 км показали на первых снимках (фото)

Дизайн нового Renault 5 вдохновлен одноименной моделью 70-х годов. Новинку предложат с двумя аккумуляторными батареями и максимальным запасом хода до 400 км.

Related video

Новый компактный электромобиль Renault 5 показали на первых тизерах. Модель получит ретро-дизайн и несколько уникальных особенностей. Об этом рассказали на сайте бренда.

В отличие от концепт-кара серийная версия Renault 5 получит более узкие передние фары. Между ними будет расположена контрастная черная полоса.

Серийная версия модели получит узкие передние фары Фото: Renault

На капоте установят необычный цифровой индикатор заряда аккумуляторной батареи. Вероятнее всего, он будет отображать значения в процентах.

На капоте появится индикатор заряда аккумуляторной батареи Фото: Renault

Сзади разместят вертикальные фонари с множеством светодиодных элементов. Они вдохновлены одноименной моделью, которая выпускалась с 1972 до 1985 года.

Сзади разместят вертикальные фонари Фото: Renault

Силуэт хэтчбека останется без изменений. Ручки боковых задних дверей будут спрятаны.

Renault 5 будет основан на платформе CMF-B EV. Сперва модель предложат только с электромотором мощностью 135 л.с.

На выбор будут доступны аккумуляторные батареи емкостью 40 и 52 кВт∙час. Топовая версия сможет проехать до 400 км на одном заряде.

Важно

Дизель, электро или водород: презентован новый Renault Master 2024 (фото)

Премьера Renault 5 состоится на Женевском автосалоне 26 февраля 2024 года. В этом же году планируется старт продаж модели в Европе. Стоимость новинки составит около 25 000 евро (27 200 долларов).

Ранее Фокус писал, что Renault показали электрического преемника хэтчбека Twingo.