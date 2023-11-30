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В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей (фото)

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Фото: Electreon | Электромобили могут заряжаться от дороги прямо во время движения

Дорога способна заряжать все электромобили, оснащенные приемником Electreon. Со следующего года сеть беспроводных зарядок планируют расширить по всему штату Мичиган.

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В американском Детройте появилась первая в США общественная дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей. С 2024 года сеть таких дорог планируют расширить по всему штату Мичиган. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Над проектом работали местные власти Детройта, Министерство транспорта штата Мичиган и компания Electreon. Последняя предоставила медные катушки индуктивной зарядки, которые были установлены под поверхностью дороги.

Дорога способна заряжать электромобили с приемником Electreon. Он передает энергию аккумуляторной батареи авто прямо во время движения.

Зарядка для авто Electreon Fullscreen
Сейчас беспроводная зарядка находится только на одном участке дороги
Фото: Electreon

Скорость такой зарядки значительно ниже, чем у традиционных зарядных станций. Тем не менее дороги с беспроводной зарядкой избавят владельцев электромобилей от необходимости самостоятельно пополнять запас аккумулятора.

Сейчас проект находится на стадии тестирования. Эксперты используют фургон Ford E-Transit для исследований и исправления ошибок.

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Также рядом с этим участком дороги установлены две статические индуктивные зарядные станции. Они позволяют заряжать электромобиль во время остановки.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали современные электромобили с самой быстрой скоростью зарядки.

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